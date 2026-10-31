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¿Seguirá David Guzmán en Saprissa? Esto reveló el jugador que finaliza contrato en diciembre

David Guzmán está a punto de acabar contrato con los morados

Por Eduardo Rodríguez

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El volante del Saprissa, David Guzmán, es una de las incógnitas de la institución de cara al futuro, ya que el mediocampista está a dos meses de acabar su contrato con el Monstruo.

A pesar de ser un jugador muy cuestionado por cierta parte de la hinchada saprissista, Guzmán ha sido un gran referente de los morados por muchos años; no obstante, el volante está a nada de acabar el contrato e incluso ya podría firmar con cualquier club de cara al otro año.

09/09/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP, entre otros o Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Guzmán acaba contrato en diciembre. (Jose Cordero/José Cordero)

Ante este panorama, en La Teja le consultamos al futbolista del Saprissa para conocer su postura respecto a su futuro en el club y si ya existen contactos con el Monstruo para renovar, o si se ve en otro club.

No sé, todavía no me puedo anticipar, pues obviamente tengo una familia con quien tengo que analizar las cosas y que pensar. Ahora, yo amo a Saprissa, yo amo a esta institución y yo lo que quiero es seguir en esta institución por mucho tiempo en la posición que me toque estar y ya veremos a ver qué es lo que repara Dios”, respondió David ante la consulta de La Teja.

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El mediocampista tiene actualmente 36 años y, a pesar de las críticas, sigue teniendo muchos minutos en el conjunto dirigido por Hernán Medford.

Guzmán y el Saprissa jugarán este domingo contra Alajuelense, un juego que, en caso de no renovar y de no encontrarse en la segunda fase del Apertura 2026, podría significar el último clásico para David con la camiseta de los tibaseños.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis