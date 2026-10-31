¿Seguirá David Guzmán en Saprissa? Esto reveló el jugador que finaliza contrato en diciembre

El volante del Saprissa, David Guzmán, es una de las incógnitas de la institución de cara al futuro, ya que el mediocampista está a dos meses de acabar su contrato con el Monstruo.

A pesar de ser un jugador muy cuestionado por cierta parte de la hinchada saprissista, Guzmán ha sido un gran referente de los morados por muchos años; no obstante, el volante está a nada de acabar el contrato e incluso ya podría firmar con cualquier club de cara al otro año.

Guzmán acaba contrato en diciembre. (Jose Cordero/José Cordero)

Ante este panorama, en La Teja le consultamos al futbolista del Saprissa para conocer su postura respecto a su futuro en el club y si ya existen contactos con el Monstruo para renovar, o si se ve en otro club.

“No sé, todavía no me puedo anticipar, pues obviamente tengo una familia con quien tengo que analizar las cosas y que pensar. Ahora, yo amo a Saprissa, yo amo a esta institución y yo lo que quiero es seguir en esta institución por mucho tiempo en la posición que me toque estar y ya veremos a ver qué es lo que repara Dios”, respondió David ante la consulta de La Teja.

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El mediocampista tiene actualmente 36 años y, a pesar de las críticas, sigue teniendo muchos minutos en el conjunto dirigido por Hernán Medford.

Guzmán y el Saprissa jugarán este domingo contra Alajuelense, un juego que, en caso de no renovar y de no encontrarse en la segunda fase del Apertura 2026, podría significar el último clásico para David con la camiseta de los tibaseños.