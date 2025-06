Kristian Mora le respondió con todo a Christian Bolaños por su polémica opinión

Kristian Mora, locutor y periodista de Tigo Sport, no está de acuerdo con Christian Bolaños, exfutbolista de Saprissa, quien dio una opinión sobre el vídeo en el que se ve a cuatro seleccionados en una discoteca.

Kristian Mora está en desacuerdo con Christian Bolaños. (Archivo./Archivo. )

El exmorado defendió con su postura a los jugadores de la selección, al decir que antes que ser profesionales son personas y que así como un médico, un periodista u otros profesionales, tienen derecho a tomarse una cerveza luego de sus labores, también lo pueden hacer los futbolistas.

LEA MÁS: Miguel Herrera responde por video de jugadores en la discoteca

“Yo no comparto lo que dice Bolaños, no es lo mismo una profesión que otra, no es lo mismo un periodista, un doctor, que un deportista, que un atleta”, dijo.

''No comparto lo que dice Cristian Bolaños, no es lo mismo una profesión que otra''



Sobre la opinión del exfutbolista con el video de los seleccionados en Las Vegas pic.twitter.com/ePFcn3fDUM — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 25, 2025

Luego explicó: “Hay un tema físico, un tema de concentración, de descanso, de alimentación, en medio de un torneo, que no es lo mismo que otro profesional, de otra rama, esté con su labor cotidiana y que en la noche salga”, manifestó.

LEA MÁS: Christian Bolaños opina con contundencia sobre salida de seleccionados a una discoteca en Las Vegas

“No son diferentes seres humanos; no, son seres humanos, pero son diferentes profesiones, en las que, en el caso del atleta, sí se cuida el tema de la alimentación, el tema del descanso y el tema físico”, manifestó Mora.