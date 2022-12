Kurt Morsink habla sin tapujos sobre posible regreso de Manfred Ugalde a la Tricolor

Manfred Ugalde entrenó este viernes previo al partido de despedida de este sábado de Bryan Ruiz. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

La presencia de Manfred Ugalde en la Selección de Costa Rica es un tema que ha dado mucho de qué hablar desde que en setiembre del 2021 el joven atacante renunció al equipo patrio por diferencias con el técnico Luis Fernando Suárez.

Es un tema del que tanto el jugador, como su agente, Kurt Morsink, han hablado muy poco al respecto, sin embargo previo al partido de despedida de Bryan Ruiz de este sábado, hablamos con el representante, quien nos confesó que no es algo que sea de mucha importancia para ellos.

Los planes de volver a la Sele pareciera que no están sobre el tapete al menos por ahora, porque afirman que solo piensan en el club.

“El tema de la selección no lo he podido hablar con él, nos sentaremos a hablar qué es lo que quiere, pero como todos mis jugadores, está enfocado en el club y por ahora toca eso, ya pasado el Mundial les tocará a todos, no solo a Manfred enfocarnos en eso”, dijo a La Teja.

Video: Manfred Ugalde se llevó sus propios reflectores en la casa de quien fuera su archirrival

Cualquier agente creería que tener a sus jugadores en una selección nacional es importante por lo que pueda proyectarse, sin embargo Morsink nos explicó por qué piensa lo contrario.

“Importante no es, uno siempre quiere, pero no es importante, ahora hay tantas plataformas que uno ya no dice: ‘ojalá llegue al Mundial y se venda’, ya no es así. Tengo plataformas, los scouts lo ven, juega en Europa, no es como que él dependa de eso.

“Manfred está tranquilo, obviamente yo creo que el sueño de todo niño es estar en la selección, pero como te digo, es un tema que no he hablado con él y tendría que ver qué es lo que quiere”, dijo.

El lunes anterior, Ugalde dijo en su llegada a Costa Rica para la pretemporada con el Twente que si bien está concentrado con el club, “en la Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios”, lo que hace pensar que su deseo de volver ahí está.

La frase con la que se rajó Manfred Ugalde al llegar a Costa Rica para despedida de Bryan Ruiz