La frase con la que se rajó Manfred Ugalde al llegar a Costa Rica para despedida de Bryan Ruiz

Manfred Ugalde inicio la eliminatoria a Qatar 2022 ante Panamá y después no jugó más. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Este lunes a las 5:45 p. m., el Twente de Países Bajos aterrizó en Costa Rica y con un costarricense entre ellos, Manfred Ugalde, quien será un inusual invitado en la despedida de Bryan Ruiz.

Pero más allá de hablar de un partido en el que estará más por obra de la casualidad que otra cosa, el chamaco habló de un tema que había sido sensible para él y al que se le dio mucha cuerda.

De manera directa, Ugalde reconoce que ahora sí quiere estar en la Selección de Costa Rica, al decir: “En la selección queremos estar todos”.

A Manfred se le consultó si ha seguido lo que ha hecho la Sele y si vio los partidos en Qatar 2022 y a todo respondió muy animado que sí.

“Obviamente que he hecho todas las divisiones menores, he estado en la Selección Mayor, vi todos los partidos de la Sele, pero con el tema de rendimiento no me toca a mí, en la Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios”, dijo en un par de frases que dio a la prensa a su llegada.

De su respuesta se desprende que ya dejó de lado su renuncia a la Tricolor, la cual dio a conocer en setiembre del 2021 por diferencias con el técnico Luis Fernando Suárez, luego de solo tres partidos en el grupo, pues considera que lo expuso de mala manera al dar unas declaraciones.

Ugalde habló muy poco y además de eso, contó que viene únicamente pensando en su club y poder compartir un tiempo en familia.

“Solamente estoy pensando en el club, vengo a disfrutar estos días con mi familia y con el equipo. Solo Dios sabe qué tiene para mi futuro”, añadió.

En el Twente reflejan la emoción y el honor de ser parte de la despedida de uno de sus ídolos: Bryan Ruiz. (FC Twente)

Luego de eso tomó el bus con el resto de sus compañeros tukkers y se marcharon para iniciar la segunda parte de su pretemporada, que tendrá lugar en Tiquicia, pues además de jugar el partido de despedida de Ruiz, estarán en el país hasta el 22 de diciembre.

Es la primera vez que el conjunto neerlandés visita Costa Rica. Las entradas para el partido están prácticamente agotadas, según reportó Alajuelense a La Teja días atrás.

En el cuadro europeo se notó mucha emoción y ánimo por la visita y desde temprano, antes de salir hacia el país, lo mostraron con diversas publicaciones en redes sociales con Bryan de protagonista, como su contratación en el 2009 y un recuerdo de su paso por el KAA Gent de Bélgica.

El partido se realizará el sábado a las 4 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.