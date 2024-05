Jewison Bennette botó el tapón y reveló por qué no volvió a jugar con el Aris de Grecia

Jewison Bennette estuvo a préstamo en el Aris por seis meses. Foto: Instagram.

El legionario Jewison Bennette no se guardó nada y a punta de filazos destapó las razones por las que no siguió jugando con el Aris de Grecia.

El atacante tico lo reveló a FUTV, previo al juego entre Herediano y Alajuelense.

“Allá en el Aris tuve una situación complicada, ya que ellos me incumplieron el contrato, tuve que sacar plata de mis ahorros para sobrevivir en Grecia, porque no querían pagarme el salario. A raíz de los reclamos que hice me apartaron del grupo”, comentó.

La principal razón por la que el club griego tomó esa medida fue porque el Sunderland, dueño de la ficha del tico, intervino en la situación.

“Con Sunderland hablé para que me ayudaran a cobrar el dinero que el Aris me debía, por eso ellos se molestaron y me apartaron en el grupo. Sunderland quiere que regrese a la pretemporada con ellos, si quieren que me quede ahí estaré, pero en caso que no, buscaré otro equipo donde tenga minutos”, agregó.

Confesó que esa mala decisión de irse para allá a préstamo fue por su agente y contó las palabras que le dio el técnico Gustavo Alafaro cuando se vieron meses atrás.

“Fue una decisión bastante mala y apresurada, cuando estuvo el profe Gustavo Alfaro allá hablamos un poco, y nos motivó bastante. Ahora toca levantar cabeza para lo que sigue, que viene una nueva temporada y arrancarla con todo”, finalizó.

Por el momento, seguirá en Costa Rica por unas semanas y luego se reincorporará con el Sunderland.