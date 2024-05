¿Se jaló torta o no Andrea Salas en fiesta del PSG? Experta Christy Marín no dejó títere con cabeza

Keylor Navas y Andrea Salas llegaron así a la fiesta del PSG. (Instagram)

La experta en etiqueta y protocolo, Christy Marín, dio su veredicto sobre la incómoda situación que vivió Andrea Salas el jueves en una lujosa fiesta del equipo Paris Saint-Germain, a la que asistió con su esposo, Keylor Navas.

A petición de muchísima gente, Marín “destazó” no solo ese episodio, sino también la elección de vestuario y look de la pareja para asistir al evento y el desempeño de ellos en la alfombra azul por la que ingresaban al lugar de la actividad, que era benéfica.

LEA MÁS: Critican a la esposa de Keylor Navas por algo que hizo durante la lujosa fiesta del PSG

Para Christy Marín, el tema del saludo entre Andrea y el edecán que los recibió al llegar a la fiesta, es algo confuso, aunque piensa que quien tuvo la culpa fue él.

“Fue una cosa rarísima. En primer lugar, Andrea no estaba obligada a saber quién es quién. Andrea más bien muy educada viene a saludar de beso, el señor le ofrece la mano y ella le va a dar un beso, pero él más bien le dice que no, la frena. Cuando pasan estas situaciones es mejor tirarse y darle el beso. Es muy feo dejar a una persona a medio palo con un beso que no termina de darse”, dijo Marín en Instagram.

Christy Marín opina sobre incómodo momento que vivió Andrea Salas en fiesta del PSG

La profesional señala que hubo un gran error en el “lenguaje no verbal”, porque en el video también parece que él le pone la mejilla y que Andrea entendió que así era como debía saludar.

“El que está fallando es esta persona, quien ya después entendemos que es la persona como que acomoda a la gente, como un edecán o alguien de protocolo”, continuó.

Pero aunque la defendió en esto, Christy sí no dejó pasar por alto un gran detalle que vio cuando Andrea llegó a la gala, celebrada en el centro de París.

LEA MÁS: Keylor Navas y Andrea Salas deslumbraron a la prensa de Francia en lujosa fiesta del PSG

“Lo único es que le vamos a sacar la tarjeta roja a Andrea por lo siguiente: el chicle. Andrea viene masticando chicle. A veces uno puede disimular, pero qué va, en algún momento nos recuerda que está ahí y ella mastica en dos ocasiones en este video”, señaló Marín.

De cómo se veía en la ocasión, Christy habló maravillas. Dijo que el vestido que eligió la ojiverde la hacía ver muy sexi, así como el maquillaje que le resaltó el color de los ojos, o el cabello, que se lo peinó con ondas.

Llegada de Keylor Navas y Andrea Salas a la lujosa fiesta del PSG

La experta también le hizo “radiografía” a Keylor Navas, a quien le criticó que se viniera acomodando el traje en medio camino cuando debió haber salido listo del carro y por no darle el brazo a Andrea, algo que una mujer en tacones y vestido largo, siempre necesita.

“A Keylor lo veo bien, de acuerdo al código de vestimenta: camisa blanca, corbata negra… Sin embargo, hubiera sido ideal que se le viera el puño de la camisa. Me extraña lo del largo del pantalón que lo veo medio picapollo”, consideró.

LEA MÁS: Aficionados del Real Madrid acusan a Keylor Navas de hacer algo realmente bajo

Christy quedó con la gran duda de si Keylor iba o no comiendo chicle. A ella le pareció que sí.