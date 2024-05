Periodista español pidió el regreso de Keylor Navas al Real Madrid y esto le dijeron los aficionados

Eduardo Aguirre, periodista español, pidió el regreso de Keylor Navas al Real Madrid. (Bernat Armangue/AP)

Keylor Navas vive días en los que debe definir su futuro, no es claro si se queda en Europa, si se va a la MLS o hasta a Arabia Saudita, pero lo que es cierto es que su nombre y su futuro está en boca de muchos.

Eduardo Aguirre, famoso periodista español del programa El Chiringuito, soltó una propuesta que sorprendió a muchos al afirmar que él llevaría al tico de vuelta al Real Madrid si Andriy Lunin deja el club al final de la temporada.

Para el comunicador, reconocido aficionado merengue, Keylor sería un portero fiable, es una leyenda en el club y ha demostrado que aún a sus 37 años sigue teniendo calidad.

“Lunin cobra dos millones, imagina que llega el Nápoles, el Milán, un Borussia Dortmund, coge un buen contrato de cinco años, gana sus cuatro o cinco millones y se va. ¿Entonces a quién tengo para el puesto? Un jugador con carácter, experiencia, liderazgo, que sabe lo que es el club para competir ahí, yo me traigo a Keylor por un año, dos años me traigo a Keylor, a mí me gustaría”, comentó.

Algunos de sus compañeros del espacio, en un clip publicado en la red social X, antes conocida como Twitter, afirman que ellos lo llevarían, pero como suplente, lo que armó el debate.

💣 “Si Lunin se va… ME TRAIGO a KEYLOR NAVAS”.



🤍 A @eduAguirre7 le encantaría que el costarricense volviese al Real Madrid.



🤔 ¿Estás de acuerdo con él?



🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/jpvQCjRYu9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 13, 2024

Por eso en las redes sociales del programa lanzaron la pregunta a sus seguidores, si ellos llevarían a Navas de vuelta y muchos no compartían la idea de Edu; sin embargo lo más curioso es el porqué y no tiene que ver con la edad ni la calidad, sino con algo que muchos usuarios le acusaron.

Diversas cuentas señalaron a Navas como la persona que le filtraba información y alineaciones a Aguirre en la época en que estaba en el Madrid, por lo que consideran que ese es el motivo que tiene el comunicador para extrañarlo.

LEA MÁS: París Saint Germain sorprende con noticia que brindó sobre Keylor Navas y pone en alerta a Costa Rica

Edu Aguirre es un famoso periodista español muy cercano a Cristiano Ronaldo y al Real Madrid. (Tomada de Twitter)

“Hombre, te filtraba todas las alineaciones. Como para no querer que vuelva, Eduardo…” " No, que os vuelve a filtrar todo”, “El oficial de Jorge Mendes echa de menos las filtraciones que le pasaba el tico”, “Ya me jodería y todas las exclusivas de nuevo con las filtraciones”, “Para que te filtre cosas” , dicen algunos.

Otros comentarios, un poco más usando la razón, afirman que si Keylor decidió salir del París Saint-Germain en busca de más minutos, no se va a ir a un equipo al que seguramente llegaría a ser suplente.

Finalmente están los que afirman que la etapa del nacional fue muy buena, le agradecen mucho lo hecho, pero que es tiempo de darle oportunidades a nuevos jugadores si es que se marchara algún meta.

En el mismo espacio comentaron desde el lunes que Navas tendría una oferta del San Diego FC, club que se integrará a la MLS a partir del 2025, el cual al parecer se quiere llevar a otros exjugadores merengues como Sergio Ramos, Luka Modric y Nacho.

Hombre, te filtraba todas las alineaciones. Como para no querer que vuelva Eduardo… — Antëto (@AntetoRM) May 13, 2024

No, que os vuelve a filtrar — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) May 13, 2024

El esbirro de Jorge Mendes echa de menos las filtraciones que le pasaba el tico — Don Vito Negreirone 🇺🇦🇺🇦 (@DiegoJMontero2) May 13, 2024