Kylian Mbappé y el Real Madrid: un clásico con ánimo de revancha

El clásico español entre Real Madrid y Barcelona será a la 9:15 a.m. hora tica, en el estadio Santiago Bernabéu

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

Las cuatro derrotas ante el Barcelona la pasada temporada todavía arden en el Real Madrid y, especialmente, al atacante Kylian Mbappé, que espera vivir el domingo su primera victoria en el Clásico de LaLiga española.

El astro francés firmó 5 goles en esos cuatro enfrentamientos con el Barça, pero en cada una de esas ocasiones el equipo catalán se llevó la victoria, dejando a Mbappé frustrado.

El pasado mayo, ni siquiera un triplete en el estadio Olímpico de Montjuic sirvió para que el equipo entonces dirigido por Carlo Ancelotti pudiera con un Barcelona que ganó 4-3 aquel partido.

Clásico
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid espera ganar su primer clásico ante el Barcelona, este domingo. AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

Por la revancha

En la primera temporada de Mbappé como merengue, la 2024-2025, el Barça selló el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España).

Por eso, el exgoleador del PSG afronta el choque del domingo con la sensación de que tiene cuentas por saldar, avalado además por su mejor inicio de temporada en el plano estadístico, con 18 goles en 15 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones y los partidos tanto con su club como con la selección.

Otro motivo de revancha para el Real Madrid y Mbappé pueden ser las palabras de Lamine Yamal esta semana en una charla con el creador de contenido Ibai Llanos, en las que llegó a acusar de “robar” al Real Madrid y donde recordó sus victorias y goles anteriores contra el equipo blanco, algo que en la capital fue percibido como una provocación.

El clásico se jugará a las 9:15 a.m. hora tica, en el estadio Santiago Bernabéu.

Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
El 11 de mayo pasado, el Barcelona goleó 4-3 al Real Madrid. AFP. (JOSEP LAGO/AFP)
