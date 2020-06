“En el torneo anterior si a la Liga le tocaba Saprissa en la final la ganaba, pero le quedó el rival (Herediano) más difícil. Ahora puede tener una segunda oportunidad, pero ante un rival que no va a regalar nada porque para Saprissa no ser campeón en dos oportunidades sería terrible. A mí no me gusta hablar de fracaso, pero los equipos tienen las misma obligación de ser campeón, la Liga por su pasado y Saprissa porque tiene dos oportunidades”, señaló el veterano de 50 años.