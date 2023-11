La boxeadora Yokasta Valle tendrá un rival que sí la podría noquear el sábado

Yokasta Valle enfrentará este sábado a Anaballe “la Avispa” Ortiz en el polideportivo de Cartago, una rival muy difícil y peligrosa, ante la que expondrá los títulos mundiales de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Mundial de Boxeo; sin embargo, tendrá otro rival más peligroso que la puede enviar a la lona.

Yokasta Valle y Anabell Ortiz están listas para la pelea de este sábado en el polideportivo de Cartago. (JOHN DURAN)

Se trata del clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, pactado para las 8 de la noche y que, sin duda, acapara la atención de la mayoría de aficionados al deporte en el país. Competir contra un clásico nacional no es la mejor estrategia, en Costa Rica y en cualquier parte del planeta donde el fútbol tenga tanto arraigo popular.

La pelea de Valle se realizará cerca de las 7:30 de la noche, para evitar el clásico, no obstante, la hora no es tan conveniente.

El combate a esa hora, que será transmtidio por Canal 7, chocará con la previa del clásico nacional, que se transmitirá por FUTV y que acaparará la atención de las dos aficiones futbolísticas más importantes del país. Pese a que no choca directamente con el partido, esa hora afectará, sin duda, el rating, según el estratega en comunicación, Esteban Mora.

Saprissa recibe a Alajuelense después de la pelea. (Rafael Pacheco Granados)

Mora dice que tiene varias amistades que han organizado chivos (eventos musicales) que coinciden con clásicos y son un fracaso.

“Si la pelea fue organizada por gente en Costa Rica debieron tomar en cuenta el clásico por una cuestion de rating”, consideró Mora.

“Esa hora es peor porque es la previa del clásico, donde la atención estará en el fútbol, en Saprissa y en Alajuelense”, expresó Mora.

Añadió que a nivel nacional, pocos eventos generan más atención que un clásico en términos de rating, porque en términos de algún concierto puede haber más presencia física.

“Si hay un clásico el día de un concierto de Metallica o Coldplay, jala más la banda que el clásico, pero desde el punto de vista de presencia física, por lo inesperado e inusual que estas bandas se presenten puede haber más gente en el lugar”, explicó el experto.

Mientras tanto, Yokasta Valle dijo estar totalmente preparada para el combate ante la Avispa, aunque sea con un poco menos de atención de parte de la afición.

“Siempre estoy lista, siempre tengo el mismo sentimiento, sino tengo ese mismo sentimiento mejor me retiro, o sea, siempre ese... no es nervio, son ansias de la pelea. La confianza me la da la preparación que tuve en Los Ángeles”, expresó Valle.