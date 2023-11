Yokasta Valle pide a aficionados un detalle este sábado para destrozar a Anabell “Avispa” Ortiz

La boxeadora costarricense Yokasta Valle, quien este sábado enfrentará a Anabell “La Avispa” Ortiz en el polideportivo de Cartago, pide desde ya algo muy puntual a la afición para poder destrozar a su rival.

Yokasta Valle ante pelea contra Anabel Ortiz

Valle expondrá sus títulos mundiales el sábado en la noche contra una boxeadora de mucho prestigio, como lo es la Avispa. La velada arranca a las 6:30 p. m. y se podrá ver en canal 7.

La tica es campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Valle reveló este miércoles, en un careo que tuvo con la mexicana, cómo es que la gente la puede ayudar a derrotar a una dura rival como Ortiz.

Yokasta Valle, Mario Vega y Anabell Otriz (Kevin Loja)

“Es una motivación más grande pelear en Costa Rica, entre más me griten ‘Yoka’ más voy a tirar, que todos estén coreando mi nombre es increíble, me da más motivación con toda la gente que me apoye, un gran respaldo, yo sé que estoy sola en el ring, pero sé que tengo todo ese respaldo dándome todo el apoyo del mundo”, expresó Yoka en Chery Coricars, Curridabat.

La costarricense mencionó que va con todo para derrotar a la mexicana y poder retener sus títulos, pero que nunca descuida a ninguna rival y que tendrá que esforzarse al máximo contra Ortiz.

Mientras tanto, Ortiz expresó que espera que sea una gran pelea y advierte que también va con todo.

“El público va a ser el ganador, será una buena pelea, desde que inicie hasta que termine vengo a disputar el palo. El boxeo y la trayectoria me da experiencia de gratitud sobre el rival, no puede faltar el respeto, el boxeo es lo primero y enseñar a los niños que es una competencia, jamás faltar el respeto”, opinó.