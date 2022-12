La chilena de Pelé ante Saprissa que un jugador morado tuvo que aplaudir

El 18 de febrero de 1972, Edson Arantes Do Nacimento, Pelé, jugaba un partido contra el Deportivo Saprissa en el estadio Nacional y metió un pedazo de gol que algunos morados aplaudieron.

Pelé falleció este jueves, a los 82 años, y deja un legado inigualable en la historia del fútbol mundial y un montón de anécdotas como la que cuenta Carlos Solano, uno de los ticos que enfrentó al O Rei ese año.

Aquella vez, el partido quedó 5 a 3, favorable al Santos y fue la última vez que Pelé estuvo en Costa Rica con el equipo brasileño. El pepinazo se produjo al minuto diez y fue el 2 a 0 en favor de los visitantes.

“A mí se me olvidó que estaba jugando, solo vi una chilena impresionante de Pelé, algo increíble y la metió. Me puse a aplaudir”, expresó Solano.

El historiador del Saprissa, José Antonio Pastor, también recordó aquella anécdota, aunque él no fue testigo de primer orden, pues era muy niño.

“Fernando el ‘Principe’ Hernández llegó a marcarlo, a pechearlo para desequilibrarlo, pero Pelé controló con el pecho, se volcó y anotó un golazo. Uno de los compañeros le reclamó a Hernández que por qué no lo había obstaculizado y le dijo que era imposible, era un roble, no hubo forma”, expresó Pastor.

Ya Saprissa había empatado a un gol, el 1 de febrero de ese mismo año, con anotación de Jader por el Santos y de Edgar Marín por el cuadro tibaseño.

La foto

Solano también recuerda que esa vez que el Santos visitó a Costa Rica, algunos jugadores se sacaron una foto con Pelé y el brasileño accedió a todos, pues tenía un gran don de gente.

Eso en el primer partido, pero para el segundo, él lo fue a buscar para pedirle que le autografiara la foto que se había sacado en el encuentro anterior.

“Lo estaban masajeando, me dijeron que no podía atenderme; entonces, me devolví cuando oí una voz que me decía con acento portugués, ‘ven, ven’. Era Pelé que salió en pantaloneta y me firmó la foto. Tengo varias con él”, expresó Solano.

Para el exgoleador morado, Pelé es el mejor futbolista de la historia.

“Hay algunos, como un tal Maradona, y alguien que merece mis respets como Messi, pero Pelé era de otro planeta, de otra galaxia. Desde que nací he sabido que es el mejor del mundo y tuve el privilegio que solo Dios me pudo dar de, primero jugar con Saprissa, segundo, jugar con la Sele y tercero, jugar contra el mejor jugador del mundo”, dijo.

Solano recordó que Pelé era sumamente humilde, que no le negaba un saludo a nadie y eso lo hacía más grande aún.

“Los demás jugadores del Santos no sé como eran, para mí solo existía él. Le voy a ser sincero, su muerte me ha dolido bastante, no como un familiar, pero sí porque he seguido su trayectoria por muchos años y he estado pendiente de él”, expresó.

También recordó que en el 2014 para el Mundial de Brasil, fue a ese país con la Selección Nacional como parte de la Comisión Técnica y la delegacioń estaba en Santos. “Tuve el placer de ir a la inauguración del Museo de Pelé”, expresó.