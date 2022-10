La confesión de Joel Campbell que enloqueció a los saprissistas

Joel Campbell en declaraciones al programa Acceso Total. Twitter.

El delantero Joel Campbell abrió su corazón y reveló que jugar con un club en Costa Rica lo haría muy feliz.

Las declaraciones las dio al programa “Acceso total”, que produce Deportes Repretel a un mes del Mundial de Qatar 2022, y el jugador del León de México confesó que le hace falta jugar para el Deportivo Saprissa.

El jugador además definió lo que para él es el éxito y lo que a nivel personal le llena la vida.

- ¿Qué le hace falta?

Jugar con… Ya todos saben.

- ¿En dónde?

En Costa Rica.

- ¿Saprissa?

El delantero no sumó minutos en el Saprissa cuando estuvo en el país. Twitter.

Saprissa es mi equipo, es un sueño que tengo desde pequeño porque desde los 6 meses voy al estadio de Saprissa. Soy morado, morado.

No sé si jugaré con Saprissa o pueda que no, pero de que soy aficionado de Saprissa, soy aficionado de Saprissa y es un sueño que tengo.

Joel Campbell sobre este 2020: “Aprendí a valorar cosas a las que a veces no les daba importancia”

- ¿Existe un ADN morado?

Sí y el ADN morado es ganador y yo me considero una persona ganadora. He cumplido todo lo que me he marcado en la vida y yo creo que mucho de eso se debe a todo lo que se enseña en Saprissa.

Las declaraciones de Campbell llegaron hacia el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, quien a través de su cuenta de Twitter escribió:

“Recuerdo en una de mis primeras entrevistas como presidente en el 2011 me consultaron sobre Joel: dije que nuestra meta y anhelo era tenerlo en el primer equipo para el torneo que venía, nuestro primero… luego llegó el Arsenal. Pero no pierdo la fe que se pueda dar en algún momento”.

El jugador es uno de los referentes de la Selección Nacional. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El éxito

- ¿Costa Rica le ha dado el lugar que se merece?

No, así lo digo, no.

- ¿Por qué?

Porque no sé cómo responderlo, pero no. No es algo que a mí tampoco me molesta. Yo trato de hacer mi carrera y mi fútbol para mi familia, para que ellos estén bien porque si me preguntan, ¿cuál es su mayor éxito en la vida? Es que mi mamá y mi papá no tengan que trabajar, que mi esposa y mis hijos estén bien, que mis hijos puedan tener un plato de comida en la mesa, decirles que vayamos a comprar algo.

Eso es tener éxito en el fútbol, no si jugué 100 partidos y metí 100 goles. Para mí el éxito es que pueda tener a una familia unida, segura, linda, que mis papás puedan viajar, que me puedan ver en Qatar metiendo un gol y llevarlos con la Selección a un mundial. Eso para mí es lo que vale en el fútbol. No si fui titular o banca, esos momentos no se compran con nada.