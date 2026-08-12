La contundente frase de Amarini Villatoro antes de enfrentar al campeón de Honduras

Amarini Villatoro fue muy franco sobre las similitudes entre Cartaginés y Motagua. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Cartaginés enfrentará este miércoles el que pudiera ser su partido más complicado de la primera ronda de la Copa Centroamericana al jugar ante el Motagua en Honduras.

La visita a Tegucigalpa para jugar ante el campeón catracho promete ser bastante compleja, situación que el técnico brumoso Amarini Villatoro dejó muy clara.

El entrenador chapín fue muy respetuoso con el Ciclón sin embargo fue enfático en una frase. “No considero que seamos más que Motagua, pero tampoco somos menos”.

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“Espero a un Motagua con su plantel estelar, con lo mejor que tiene, por algo es el campeón de Honduras, esperamos su mejor versión y no nos dejamos llevar por lo que hayamos visto recientemente”, indicó,

Los Halcones perdieron este domingo en casa 2-0 ante el Estrella Roja, un resultado que generó mucha sorpresa, pero del que Amarini no se va en la trampa y explicó el porqué.

“De Motagua sabemos que será muy diferente a lo que vimos en el último partido, en el que jugó con su equipo suplente. La imagen que tenemos es la que vimos en la final de Recopa en Honduras y el partido que tuvo con FAS por Centroamericana, los dos partidos de local son los que podemos tener referencia en los que fueron más fuertes”.

“Los tropiezos son parte del fútbol, sería un error pensar que el equipo que perdió el fin de semana será el mismo que nos vamos a enfrentar, a como que ellos crean que el equipo que perdió con Pérez Zeledón será el mismo Cartaginés”, indicó.

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Villatoro agregó que espera un partido muy cerrado, en el que los errores se pagarán muy caro, pues siente muy parejos a los dos planteles.

“Nosotros somos un equipo que aspira mucho al orden, que tiene buenas individualidades, espero un partido parejo, muy peleado en ambas áreas, el equipo que cometa menos errores sacará ventaja. Vamos a tratar de buscarle la posesión al rival y apostar por el balón en ese aspecto”, comentó.