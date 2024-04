La contundente frase de Paulo Wanchope que deja claro su pensamiento con el Cartaginés

El tiempo le está dando la razón a Paulo Wanchope de muchas cosas que se están viendo en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés está metido en un huracán tremendo desde hace rato, desde que triunfó ante Alajuelense el 28 de enero no gana un partido, suma nueve mejengas sin sumar de a tres, es décimo en el Clausura 2024, de su camerino se dicen cosas terribles por todo lado y algo luce estar podrido.

Desde su entrenador Mario García y su presidente Leonardo Vargas han dado a entender que algo no está bien, que hay problemas internos con algunos jugadores y que varias de las cosas que les señaló en su momento el extécnico Paulo César Wanchope son ciertas.

Ante todo lo que se vive le escribimos a Chope para conocer su postura en un tema del que tiene toda la propiedad para hablar y que pareciera que hasta el tiempo le da la razón y nos quiso decir muy poco, pero en una frase dijo mucho.

“La verdad prefiero no decir mucho y estar al margen , lo único que te digo es que todo esos problemas se veían venir. Saludos”, nos dijo mediante un mensaje vía WhastApp.

¿Por qué decimos que el tiempo le está dando la razón a Chope? Pues porque a los blanquiazules les han ido explotando las broncas en la cara al punto que este lunes, Vargas reconoció muchas después del partido que cayeron 2-0 ante Grecia.

Para el presi algunos jugadores de su equipo, empezando por Marcel Hernández, no se comportan de la manera que debieran, dejando de la lado la principal responsabilidad en los entrenadores.

“Son temas delicados que no voy a tratar ante la prensa. Tratamos de ser lo más profesionales y no vamos a entrar en discusiones. Lo único que le pedimos es que actúe profesionalmente, pero no solo a él, sino que a todos y si vemos, el tema es más complicado, porque llevamos nueve partidos sin ganar.

“No meto a todos en un saco, sin embargo, hay jugadores que han actuado irresponsablemente y nos vamos a enfocar en tomar decisiones. El fútbol tiene la dificultad de los contratos, porque no se puede sacar a alguien, pese a que no cumpla para lo que se contrató y no actúe con concentración.

“Cartaginés no puede quitar a 15 jugadores y traer a 15, esto no es posible. A como lo veo, los futbolistas son los grandes responsables de lo que ha pasado”, comentó.

En el cuadro brumoso se deben venir cambios fuertes, al menos, para cerrar con decoro el torneo.