La dura revelación de Alexánder Vargas tras la goleada ante Saprissa

Alexánder Vargas, exentrenador del Municipal Grecia, reveló cuál fue una de las consecuencias que sufrió tras la vapuleada sin misericordia, de 7-0, que sufrió ante Saprissa el viernes pasado.

Luego de la paliza 7 a 0, Alexander Vargas se sintió mal. (MAYELA LOPEZ)

Vargas renunció al equipo luego de semejante masacre y dijo en Deportes Monumental que tuvo una afectación en la salud y está preocupado. De hecho, este miércoles tiene un chequeo médico.

“Quiero estar tranquilo, soy una persona sana, que nunca ha tenido enfermedades o padecimientos de consideración, pero ese día, luego del partido, fue un dolor de cabeza fuerte, una presión 149 sobre 95 cuando nunca he manejado esa presión, siempre he estado en 117-72. Me preocupé, este miércoles tengo chequeo médico para que me haga los exámenes pertinentes porque pese a que soy joven, uno nunca sabe”, contó.

Además, aseguró que recibió una oferta de un equipo de segunda división.

Esperemos que sea solo un susto y que pronto esté puras tejas.