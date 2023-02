La emoción del seleccionado que ni se imaginaba la convocatoria

Andry Naranjo es quizás el más desconocido de todos los llamados al primer microciclo de la Selección Nacional del 2023 y no es para menos, procede de la Liga de Ascenso de nuestro país, del equipo de Jicaral.

Él es uno de los ocho jugadores menos consolidados o más chamacos que llamó este viernes el entrenador Luis Fernando Suárez, para que inicien a trabajar el próximo lunes a las 3 de la tarde, en el primer microciclo del año.

Andry Naranjo tiene a todo Jicaral hablando de él. Es hijo de Dennnis, quien fuera el utilero muchos años. (Jicaral )

Esa lista dejó viendo para el ciprés a más de un aficionado, pues muchos no tienen referencia a jugadores como Jeyland Mitchell, Douglas Sequeira, Daniel Salas, Andry Naranjo, Matthew Bolaños Alejandro Bran, Claudio Montero, Jostin Tellería y Silvio Rodríguez.

Andry es originario del centro de Jicaral, un orgullo del pueblo. Formó parte del proceso de la sub -17 de Erick Rodríguez que acaba de ser eliminada en Guatemala y es ficha de ese equipo.

Es defensa central y su papá, Dennis Naranjo, fue el utilero de Jicaral por muchos años.

“Este año él no ha jugado con Jicaral porque fue llamado a la selección desde principio de año y el campeonato arrancó hace un mes y quince días y cuando empezó, Andry estaba con la selección”, explicó Randy Aguirre, vocero de Jicaral.

Jostin Tellería marcó en el partido entre Sporting y Puntarenas. (Sporting FC)

El jovencito, obviamente, se emocionó mucho cuando se enteró del llamado.

“Estaba en el colegio, ya había salido y me di cuenta por las redes sociales. No sabía ni cómo reaccionar, casi me pongo a llorar”, expresó a La Teja Naranjo.

Andry es estudiante de quinto año del Colegio Técnico Profesional de Jicaral

El chamaco se fue para su casa con dos amigos y cuando llegó fue otra locura con sus papás y su hermana.

Como es del puro centro, dice que todo el mundo lo para y lo felicita. En el pueblo están orgullosos de Andry.

El joven jugador está convocado el lunes a las 3 de la tarde Dice que se irá en el ferry, se levantará a las 6 de la mañana para estar puntual, ilusionado y a las órdenes del técnico Luis Fernando Suárez.

“En el cole me dan permiso, ellos entienden”, aseguró.

Futuro

Jeyland es un joven de 18 años, ficha de Guanacasteca pero oriundo de Limón, defensa central, con el biotipo que se busca hoy en día, alto, rápido.

Tres jugadores de Alajuelense estuvieron a punto de viajar en el bus de la tragedia de Cambronero

Su entrenador, Horacio Esquivel, recuerda que cuando dirigía a Limón FC (ya no existe), estaba en las ligas menores.

Según datos de la Unafut, ha aparecido en dos partidos, suma 159 minutos, un disparo a marco, tres tarjetas amarillas y una expulsión.

Alejandro Bran es un volante mixto, de muy buena marca y remate a marco. Está a préstamo con Guanacasteca procedente del Club Sport Herediano.

“Los hemos ido ayudando en la parte táctica”, expresó Esquivel.

Bran ha jugado seis partidos como titular con Guanacasteca y acumula 453 minutos, una asistencia, ocho remates, de los cuales tres han ido a portería.

Uno de los jugadores que fue convocado al microciclo de la Selección llegará lesionado

Douglas Sequeira juega en el Santos de Guápiles, es ficha de Saprissa e hijo del exdefensor morado y técnico nacional, Douglas Sequeira.

Cuenta con 285 minutos jugados en cinco apariciones.

Daniel Salas es de los jóvenes que se viene consolidando en el equipo de Grecia. Algunos partidos ha sido suplente y en otros titular. Es defensor central.

El manudo Silvio Rodríguez Rojas tiene 18 años y es oriundo de Nicoya. Es un volante creativo, derecho que ya tiene cuatro años de estar con Alajuelense. Es “hijo” del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Otro manudo que se coló en la lista es Claudio Montero, también tiene cuatro años y medio en la Liga y es de los más jóvenes, apenas tiene 16 años.

Montero es zurdo, volante creativo y originario de Río Frío.

Ninguno de los dos registra estadísticas en el torneo actual de la primera división. Montero formó parte de la sub-17 que jugó en Guatemala.

Otro de los convocados que causó sorpresa es Jostin Tellería, quien juega con Sporting y acumula 110 minutos, un gol y cuatro faltas recibidas,.

Tellería hizos sus primeras armas con el Saprissa y estuvo una temporada en el Intecity de España. Al regresar se vinculó al Sporting. Tiene 19 años y es un volante extremo por la izquierda.

“Es un extremo rápido con características de un juego vertical, no le teme encarar al rival, tiene potencia y tiene para seguir creciendo. Le hace falta crecer en la parte física, si lo hace será un jugador de exportación”, expresó el asistente técnico del Sporting Diego Giacone.

Añadió que la convocatoria lo pone contento. “Hay que empezar a divisar a los futuros jugadores de proyección, seleccionables”, dijo Diego.

Son banca

También sorprendió el llamado de Ryan Bolaños, lateral izquierdo de Saprissa que está lesionado y prácticamente no ha jugado este torneo.

Además de Doryan Rodríguez, delantero de la Liga, que es banca en el club manudo.

Rodríguez, de 20 años, suma 124 minutos en seis partidos y apenas un golcito.