Luis Fernando Suárez reconoce que siente un poco de envidia...

A Luis Fernando Suárez por lo menos le dieron el chance de presentar el álbum a nivel nacional. Foto: José Cordero.

Cuando Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica, abrió el álbum de Panini de Catar 2022 y vio a sus dirigidos en él, sintió un gran orgullo pero también sintió un poquito de celos de verlos a ellos y no estar él presente entre los “cromos”.

En la presentación del álbum, este miércoles, Suárez bromeó que a los técnicos también deberían meterlos y si hay una queja que le haría a la compañía italiana es esa, que a ellos también les den bola.

El profe fue el que tuvo el chance de develar el coleccionador de manera oficial, así que aunque él no sale, por lo menos estaba participó de alguna manera.

“A mí me hubiera gustado estar en el álbum, pero como jugador era muy malo... Entonces nunca me llamaron a la selección de Colombia y luego el técnico no sale nunca. ¡Entonces les tengo una envidia por eso!”, reconoció Suárez.

Cuando la presentadora del evento le sugirió a Cristian Oreamuno, director de Panini Costa Rica, que hicieran una edición de técnicos, Suárez fue el primero en apoyar la idea.

“Claro, ¿porqué razón no? Es más, voy a hacer una protesta formal ante Panini”, dijo a modo de broma y arrancando las risas de los presentes.

Luis Fernando Suárez ya tiene algo que envidiarle a jugadores como Kendall Waston y Anthony Contreras. (Jose Cordero)

Históricamente al entrenador no se le incluye en el álbum, porque el coleccionador se enfoca en los jugadores, que son a la larga los protagonistas principales en el terreno de juego.

El técnico aprovechó para pasarle lija a dos de los jugadores que lo acompañaron al evento, el defensor Kendall Waston y el delantero Anthony Contreras, quienes sí salen en el álbum.

“Me siento muy honrado de estar acá, al lado de tan lindos representantes de Costa Rica. La verdad es que siento algo distinto hoy, por cómo se dieron todas las cosas. Clasificamos al mundial de una manera que solo nosotros lo creíamos y al final todos se metieron, terminando de manera bella”.

Detalles

El álbum saldrá a la venta el lunes 29 de agosto y costará 2 mil colones al público, mientras que por el sobre con cinco postalitas habrá que pagar 650 colones y todo estará disponible en supermercados, tiendas y diversos puntos de venta del país.

Se lanzará otra edición del coleccionador de tapa dura a 6 mil colones, mientras que el cubo con 104 sobres de postales costará 67.600 colones

La colección consta de un total de 638 postales, incluidos 50 calcomanías especiales en material holográfico.

Esta es la Sele que aparece en el álbum de Panini. Foto: Cordero.

Además, por primera vez en un álbum mundialista, los fanáticos pueden encontrar lo que bautizan como Stickers Panini Extra: postales súper raras insertadas al azar en los sobres.

Estas postales destacan de la colección principal porque presentan una imagen de acción en el frente.

Para ellas se ha seleccionado a veinte jugadores, tanto leyendas como novatos, y cada uno está representado en diferentes variaciones de color.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandoski, Luka Modric, Kylian Mbappé son algunos de los 20 elegidos en el lado de leyendas mientras que jugadores como Alphonso Davies, Dusan Vlahovic, Giovanni Reyan y Gavi aparecerán entre los novatos.

Postalitas especiales Panini 2022

Un detalle para los coleccionistas es que quienes llenen el álbum, podrán ganar algunos premios.

Panini y DIPO, empresa que distribuye el coleccionador en Costa Rica, premiarán a los más fiebres. El álbum trae un código que, al activarse en HAGA CLIC AQUÍ, le permitirá participar por grandes premios como camisetas de la Selección Nacional. Entre los que activen y tengan el álbum 100% completo, se sorteará un automóvil Hyundai i10, 5 consolas y 5 Smart TV’s.