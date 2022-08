Luis Fernando Suárez le hizo un juramento a Bryan Ruiz (video)

Luis Fernando Suárez afirma que Bryan Ruiz merece sin discusión alguna estar en Catar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Bryan Ruiz estará en el mundial de Catar 2022, de eso no hay quite, luego que este miércoles el seleccionador Luis Fernando Suárez lo confirmara.

Al técnico de la Tricolor le realizaron este miércoles múltiples preguntas sobre la lista de convocados para el mundial y lo único que quiso adelantar fue un nombre, el del Capi.

Suárez prácticamente le juró lealtad a Ruiz, algo que -afirma- merece por su trayectoria, liderazgo y porque fue una ficha fundamental para poder clasificar.

“Bryan Ruiz se lo merece. Es un reconocimiento por lo que ha hecho por este país. Si hay alguien que ha mostrado amor por el país es Bryan, que ha mostrado profesionalismo y deseo de estar siempre en la selección es él. Él ya lo dijo, esta es su última versión como futbolista profesional y después que Bryan nos clasificó, se lo merece”, destacó.

A pesar que nombres como Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges, Francisco Calvo, entre otros, sin duda estarán en Catar, el único con el que en este momento Suárez ya se casó, es con Ruiz.

“Yo no estoy haciendo la lista en este momento, eso quiero dejarlo claro. No tengo lista ahora, no me preocupa hacer lista... Voy a tomar la decisión en el momento que deba tomarla, que no es ahora”.

“Bryan Ruiz es el único jugador que tengo fijo en este momento, no más. Luego la lista está abierta para todo jugador que uno considere que pueda rendir y se está mostrando para poder ser llamado, lo llamaré”.

