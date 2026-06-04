La esposa de Kendall Waston, Priscila Robles, revela una logro que transformará su futuro

Priscila Robles, esposa del defensor del Saprissa Kendall Waston abrió su corazón para dar a conocer una gran noticia, que cambiará su vida para siempre.
Robles en la actualidad es la representante del zaguero morado, pero quiso dar un paso más allá y confirmó que se convirtió en agente FIFA, es decir, es una profesional con una licencia otorgada por este organismo para representar y asesorar a entrenadores y jugadores a nivel internacional.
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El anuncio de Priscila
Priscila contó la buena nueva a través de sus redes sociales:
“Este logro lleva un solo nombre, pero el camino no lo recorrí sola. Este sueño tiene mi nombre, pero esta victoria tiene muchos corazones detrás.
“Gracias a Dios, a Él, siempre a Él. A mi esposo, gracias por aguantar mis días y noches de estudio, llorar, de estrés, de nervios, de aguantarme todos estos meses.
“Mis padres, mi motor de vida. Mis hijos, que creen en mí a ciegas. A mis amigos y amigas que estuvieron conmigo en el proceso. Oficialmente, agente FIFA”.