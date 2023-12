La gran lección de vida que dio Vladimir Quesada a jóvenes de los barrios del sur

El entrenador de Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada citó al programa de canal 7 Bailando por un sueño para mandar un buen mensaje a la juventud, sobre todo a la gente de los barrios del sur de la capital.

Quesada citó al programa cuando le hicieron una pregunta sobre Christian Bolaños, quien es de Hatillo, durante la conferencia de prensa de este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa, previa al primer partido de la final de la segunda fase ante Herediano. El juego será este jueves a las 8 de la noche en el estadio Coyella Fonseca en transmisión FUTV.

Vladimir Quesada dice que los sueños se cumplen estudiando. (MAYELA LOPEZ)

A Quesada le preguntaron que si el caso de Bolaños, un muchacho salido de los barrios del sur podía servir de ejemplo o de inspiración para la juventud de esos lugares, una de las zonas con pobreza de la capital y muchos sectores marginados y con problemas sociales.

Vladimir respondió de esta forma. “Había un programa, Bailando por un sueño o Cantando por un sueño y siempre decía que los sueños no solo se cumplen de esa manera sino que se cumplen estudiando”, expresó.

“Porque usted me habla del ejemplo de Christian y sí, muy bien, pero es un muchacho que trae habilidades innatas, aptitudes que Dios le ha dado y que con el tiempo, con los entrenamientos, desde su formación, ha desarrollado esas destrezas y ha logrado enormes cosas a nivel individual y grupal, formado su familia y eso es importante”.

Bailando por un sueño sirvió de inspiración a Vladimir Quesada para mandar un mensaje a la juventud.

Pero Quesada expresó que la gente se tiene que dar cuenta que la mayoría de personas no tiene esas habilidades, para jugar fútbol o para cantar o bailar.

“Cuando no se tienen esas habilidades o destrezas físicas o técnicas es cuando pueden cumplir los sueños de otra manera, es estudiando, esa es la manera en que pueden salir de esos ambientes y ya no solo lo digo para la zona sur de la capital, sino para todo el territorio nacional y pueden lograr grandes cosas. El estudio es lo primordial y es el mensaje que debemos mandar a los niños y a los jóvenes que quieran salir adelante”, expresó.

Cristian Bolaños es originario de Hatillo. (Alonso_Tenorio)

Incluso, Vladimir le mandó un saludo a un joven del Liceo Mauro Fernández, de Tibás, por lograr un premio nacional con el estudio.

“Hace días escuché en una emisora que Cristian Sequeira, del Mauro Fernańdez, mi colegio, logró un premio a nivel nacional, le mando un saludo a él y a su tutora. Instamos a todos los que tengan sueños de que se pueden cumplir con trabajo, mucho tezón y mentalidad positiva”, añadió.

LEA MÁS: Robert Garbanzo, gerente del Herediano, afirma que pedirán investigación contra Johan Venegas

Vladimir intentará impregnar ese mensaje a sus jugadores para que derroten al Herediano en la serie final ante Herediano y logren el tricampenato y la copa 39 en la historia de Saprissa pero reconoce que será un duelo disputado. Dijo que el Team no ha cambiado mucho con el actual cuerpo técnico.

“No he visto gran diferenica en el Herediano con respecto a lo que hacía con el antiguo técnico. He visto cuatro defensas, tres hombres en el medio campo y tres atacantes, Araya, Godinez y Torres. No hay gran diferencia y es lógico porque han tenido poco tiempo para trabajar”, añadió.