Robert Garbanzo, gerente del Herediano, afirma que pedirán investigación contra Johan Venegas

Según Fernán Faerron, el delantero manudo intentó agredirlo y lo amenazó de muerte. (Rafael Pacheco Granados)

El gerente deportivo del Club Sport Herediano, Robert Garbanzo, dio a conocer este lunes, durante la presentación del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, que pedirán a las autoridades correspondientes investigar la denuncia que hizo el defensor Fernán Faerron contra el delantero de Alajuelense Johan Venegas.

Según denunció Faerron en redes sociales, el Cachetón lo habría amenazado de muerte.

“Lo voy a matar, lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle lo mato, no me importa lo que me hagan”, publicó el defensor en su cuenta.

Garbanzo expresó que solicitarán una investigación y expresó que, al parecer, hay testigos que escucharon lo que habría dicho Venegas, pero dijo que a él no le consta.

También aseguró que apelarán la expulsión del mismo Faerron, pues el jugador explicó que se tocó los genitales para mostrar dónde supuestamente fue agredido y no para ofender al cuerpo arbitral.