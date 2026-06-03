La Gran Maratón Costa Rica vuelve con grandes novedades para el 2026

La Gran Maratón Costa Rica 2026, uno de los eventos más esperados para los amantes del atletismo, ya tiene fecha. La competencia será el domingo 22 de noviembre, y tendrá como punto de arranque y de meta el Estadio Nacional, en La Sabana.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento ofrece recorridos para competir en las distancias de 2 km, 5 km, 10 km, 21 km y 42 km. La primera edición, celebrada en el año 2025, reunió a más de 10 mil corredores, entre atletas ticos y deportistas provenientes de 28 países.

La segunda edición de la Gran Maratón Costa Rica será el 22 de noviembre. Foto: cortesía Content Lab. (Cortesia: Gran Maratón Costa Rica/La Nación)

Una nueva experiencia

De acuerdo con la organización, para la edición de este año están trabajando en generar una experiencia más robusta para los participantes.

“Estamos profundamente agradecidos con Costa Rica por creer en este proyecto. La respuesta de los corredores, el apoyo de la empresa privada, las instituciones públicas y los aliados estratégicos han sido extraordinarios. Esta maratón se ha convertido en una plataforma que une deporte, comunidad y propósito país.

“El éxito de las ediciones anteriores confirmó que Costa Rica quería una maratón de esta magnitud. Hoy vemos cómo este proyecto continúa creciendo y posicionándose a nivel mundial como una experiencia deportiva de primer nivel”, comentó Leonora Jiménez, directora y productora general de la Gran Maratón Costa Rica.