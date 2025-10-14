¿Cómo logra don Javier Román seguir corriendo maratones a los 79 años?

A sus 79 años, don Javier Román sigue entrenando tres veces por semana y participará en la Gran Maratón Costa Rica. (Cortesía./Cortesía.)

A sus 79 años, don Javier Román está listo para darlo todo en la Gran Maratón Costa Rica, que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, en la categoría de los 10 kilómetros.

Don Javier, vecino de Poás de Alajuela, no es nuevo en el atletismo; se enamoró de este deporte en 1986 y, desde entonces, el correr es una de sus pasiones.

Aunque ha participado en maratones dentro y fuera del país, en esta ocasión no correrá los 42 kilómetros; sin embargo, está más que emocionado por participar en esta competencia, al lado de su hija Gabriela, sus sobrinos y su nieto Emilio.

Acompañado por su hija Gabriela, este excamarógrafo de Canal 6 y deportista, conversó con La Teja, sobre su participación en la maratón y sus inicios en el atletismo.

El atleta correrá junto a su hija Gabriela, sus sobrinos y su nieto Emilio en la categoría de 10 kilómetros. (Cortesía./Cortesía.)

Sobre la Gran Maratón: La competencia iniciará a las 5 a.m. en el estadio Nacional, en el túnel este. Los participantes recorrerán Circunvalación y otras vías importantes del centro de San José como Paseo Colón y avenida Segunda, para luego volver al estadio. Participarán casi 300 corredores internacionales y habrá atletas provenientes de 22 países, como Aruba, Colombia, Catar, Singapur, Dinamarca, Luxemburgo, México, Nicaragua, Irlanda, Inglaterra y Guatemala.

Don Javier: un enamorado del asfalto

- Don Javier, ¿en qué año comenzó en el atletismo?

Comencé en el año 1986, cuando empecé a correr en la cancha cerca de mi casa y así me fui inscribiendo en carreras y desde ahí no me he detenido.

He participado en competencias como la Sol y Arena, la Maratón Maxi Malta y la carrera Cartagena (en Cartago) y también en competencias en el Área Metropolitana.

En el 2011 participó en la carrera por la inauguración del estadio Nacional. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Hace unos años participé en la Maratón de Chicago, y tres veces por semana entreno junto con mi hijo y un sobrino, y así logramos mantenernos en forma.

De Canal 6 a las pistas: una vida dedicada al deporte

- ¿Qué lo motivó a dedicarse a este deporte?

En ese año era camarógrafo, trabajaba en canal 6 y, bueno, junto con algunos muchachos comenzamos a correr y luego ya comencé a prepararme para una carrera.

Nosotros vivimos en San Pedro de Poás y tenía que madrugar para entrenar; a las 4 a.m. salía a San José para llegar a las 7 a.m. y entrenar. Luego debía ir a trabajar, porque hacerlo de noche era más complicado: mis cuatro hijos estaban pequeños y apenas llegaba a verlos.

La familia Román correrá unida en la Gran Maratón Costa Rica

- ¿Y quién lo motivó para participar en la Gran Maratón?

Gabriela, hija de don Javier, responde: La motivación casi que se la di yo, porque papi no tiene redes sociales, y le dije: “Vea esta carrera, me parece que está para que vayamos todos”, y comenzamos a buscar la información.

A esta carrera vamos a ir cuatro sobrinas, un yerno, mi hijo y yo. No es la primera vez que participamos en familia, pero esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, es que va a competir mi hijo. Los niños tendrán la oportunidad de correr con Sherman Guity, y saldrán al inicio de la carrera y será un momento muy lindo. Él correrá por primera vez en la categoría de los 5 kilómetros.

Hace cinco años le dieron un reconocimiento por participar en la Maratón de Chicago. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

- ¿Van a correr los 42 kilómetros?

En esta ocasión no, porque por un tema de tiempo no pudimos prepararnos para largas distancias. Esto implica hacer fondos más largos y por eso optamos por inscribirnos para los 10 kilómetros, porque lo que queremos es disfrutar de la experiencia, en familia.

- ¿En cuáles maratones ha competido don Javier?

Hace como cinco años participé en la Maratón de Chicago y, en ese entonces, la organización le dio un reconocimiento, por haber llegado al tercer lugar, en la categoría de competidores con edades entre los 70 y 74 años. En ese tiempo registré un tiempo de 03:42:57.

Una historia inspiradora que demuestra que la edad no es límite

Este año, toda la familia hizo una carrera, en julio, para celebrar mi cumpleaños. Fue una manera de hacerme un homenaje y, la verdad, fue muy emotivo, porque no les he dejado una herencia económica, sino una herencia de amor por el deporte.