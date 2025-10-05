Sherman Guity agranda su legado en el Mundial de paratletismo y se lleva nueva medalla

Sherman Guity obtuvo la medalla de plata en el mundial de paratletismo de Nueva Delhi, India. (Cortesía CPN/Cortesía CPN)

Sherman Guity sigue dando grandes resultados a nivel mundial, este domingo se proclamó subcampeón mundial de los 200 metros planos clase T64 en el Mundial de Nueva Delhi.

La carrera fue realmente apretada, muy pareja, la diferencia por la que el tico no se llevó el oro apenas fue de diez décimas de segundo, pues el limonense hizo un tiempo de 21.70, mientras que el ganador el aleman Felix Streng cerró con un crono 21.60 .

Esta es la primera vez que Sherman obtiene en un Campeonato Mundial de Paratletismo, una medalla en la prueba de los 200 metros planos, según confirmó el periodista Olman Mora, del Comité Paralímpico Nacional.

En sus tres participaciones en campeonatos mundiales de paratletismo tiene cuatro medallas: una de oro, dos de plata y una de bronce.

Guity se dejó el 30 de setiembre la medalla de bronce en los 100 metros planos con un tiempo de 10:93 superado por los alemanes Felix Streng, medalla de oro, con 10:73 y Johannes Floors con 10:75.

Un detalle importante a considerar, es que el caribeño corrió con una lesión previa a la competencia, sin embargo, eso no lo limitó para llegar a las finales en sus dos pruebas y llevarse alguna medalla.

“Días previos a la salida del Mundial tuvo una caída y se dobló el tobillo. Se estuvo abordando desde el área de terapia física de manera constante y antes de la salida del país se tuvo una mejoría considerable, todo este proceso y los días del Mundial en manos de nuestra terapeuta física, Cristina Sequeira. Hubo días de reposo para cuidarlo con respecto a las semifinales y finales”, indicó Andrés Carvajal, presidente del Comité Paralímpico Nacional.

Pese a todas las adversidades, el campeón paralímpico en París 2024 afirma que se va con la satifacción por el esfuerzo realizado.

“Hoy quedé de segundo lugar en los 200 metros, siempre he estado acostumbrado a ganar, pero esta vez el resultado tiene un valor especial. No fue fácil llegar a esta final, tuve que luchar mucho para estar aquí. Por eso, más que una medalla, me quedo con la satisfacción de haber dado todo y estar en el podio”, comentó.