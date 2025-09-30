Sherman Guity brilló en Mundial de Para Atletismo y se lleva una medalla

Sherman Guity sumó una medalla más. (Albert Marin/Gerald Drummond y Daniela Rojas en entrenamiento.)

Sherman Guity, paraatleta costarricense, sigue haciendo historia para el país, esta vez en el Mundial de Para Atletismo que se disputa en Nueva Delhi, India.

El tico obtuvo el tercer lugar y logró colgarse la medalla de bronce en la categoría de 100 metros T64, con un tiempo de 10 segundos y 93 centésimas. La medalla de oro fue para el alemán Felix Streng.

Así posó Sherman Guity con la bandera nacional. (Cristina Sequeira/Cristina Sequeira)

Con este logro, Guity suma un mundial más a los dos que ya tenía, alcanzando un total de cuatro medallas: oro en los 200 metros y plata en los 100 metros en París 2023, y oro en los 100 metros en Kobe 2024.

El nacional ahora se prepara para los clasificatorios del domingo en la prueba de 200 metros T64.

Otra representante de Costa Rica, Melissa Calvo, también participó en Nueva Delhi, finalizando sétima en los 200 metros planos con un tiempo de 28:25, récord nacional incluido. El próximo domingo competirá en los 400 metros planos.