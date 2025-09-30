Deportes

Sherman Guity brilló en Mundial de Para Atletismo y se lleva una medalla

Sherman Guity dejó su huella en Mundial de Para Atletismo tras una emocionante carrera

Por Yerlin Gómez Izaguirre
03 de setiembre del 2025. Pista Atlética de Hatillo 2. BN Arena. Los atletas velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas entrenan bajo la dirección de Emmanuel Chanto en las instalaciones de BN Arena en Hatillo 2. Ambos atletas participarán en los 400 metros vallas en el mundial Tokio 2025. En la foto: Gerald Drummond y Daniela Rojas realizaron ejercicios de calentamiento asi como competencias de 400 metros bajo la dirección del entrenador Emmanuel Chanto. El campeón mundial Sherman Guity también estuvo presente en el entrenamiento. Foto: Albert Marín.
Sherman Guity sumó una medalla más. (Albert Marin/Gerald Drummond y Daniela Rojas en entrenamiento.)

Sherman Guity, paraatleta costarricense, sigue haciendo historia para el país, esta vez en el Mundial de Para Atletismo que se disputa en Nueva Delhi, India.

El tico obtuvo el tercer lugar y logró colgarse la medalla de bronce en la categoría de 100 metros T64, con un tiempo de 10 segundos y 93 centésimas. La medalla de oro fue para el alemán Felix Streng.

Sherman Guity lució feliz luego del bronce en los 200 metros del mundial de Para Atletismo.
Así posó Sherman Guity con la bandera nacional. (Cristina Sequeira/Cristina Sequeira)

Con este logro, Guity suma un mundial más a los dos que ya tenía, alcanzando un total de cuatro medallas: oro en los 200 metros y plata en los 100 metros en París 2023, y oro en los 100 metros en Kobe 2024.

El nacional ahora se prepara para los clasificatorios del domingo en la prueba de 200 metros T64.

Otra representante de Costa Rica, Melissa Calvo, también participó en Nueva Delhi, finalizando sétima en los 200 metros planos con un tiempo de 28:25, récord nacional incluido. El próximo domingo competirá en los 400 metros planos.

Sherman GuityMundial de Para AtletismoNueva DelhiIndia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

