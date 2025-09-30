Deportes

Kairat vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Real Madrid juega este martes en Champions League contra Kairat

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
El Real Madrid protagonizó un papelón el miércoles, en las semifinales del Mundial de Clubes. AFP.
El Real Madrid juega este martes en Champions League contra Kairat (ANGELA WEISS/AFP)

En un duelo cargado de expectativas, el Real Madrid enfrentará al Kairat Almaty este martes 30 de septiembre dentro de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.

Será la primera vez que el conjunto kazajo reciba a un gigante europeo en su estadio, en un viaje que reta logística, clima y rendimiento.

LEA MÁS: Champions League: Así se jugará la jornada de este martes en fase liga

Kairat buscará hacer historia frente a un rival acostumbrado a escenarios mayores, mientras los blancos llegan golpeados tras su derrota en el derbi local contra el Atlético de Madrid (5-2).

El árbitro designado para el partido será Marco Guida, marcando su debut como juez en compromisos del Madrid en la Champions.

LEA MÁS: Video: Machillo Ramírez se pronuncia sobre polémico episodio con Creichel Pérez y compañeros

Horario del partido por regiones

El inicio del partido está fijado para las 18:45 (hora local de Almaty, Kazajistán).

A continuación, los horarios más relevantes:

Mundial de Clubes. Real Madrid vs Juventus. AFP.
El Real Madrid juega este martes en Champions League contra Kairat (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Real MadridKairatChampions League
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.