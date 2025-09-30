Kairat vs. Real Madrid: ¿A qué hora y por cuál canal de TV ver el partido en España, Latinoamérica y Estados Unidos?

El Real Madrid juega este martes en Champions League contra Kairat (ANGELA WEISS/AFP)

En un duelo cargado de expectativas, el Real Madrid enfrentará al Kairat Almaty este martes 30 de septiembre dentro de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.

Será la primera vez que el conjunto kazajo reciba a un gigante europeo en su estadio, en un viaje que reta logística, clima y rendimiento.

Kairat buscará hacer historia frente a un rival acostumbrado a escenarios mayores, mientras los blancos llegan golpeados tras su derrota en el derbi local contra el Atlético de Madrid (5-2).

El árbitro designado para el partido será Marco Guida, marcando su debut como juez en compromisos del Madrid en la Champions.

Horario del partido por regiones

El inicio del partido está fijado para las 18:45 (hora local de Almaty, Kazajistán).

A continuación, los horarios más relevantes: