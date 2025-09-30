Champions League: Así se jugará la jornada de este martes en fase liga

El Real Madrid buscará limpiarse la cara este martes en la Champions League tras la goleada que sufrió en la Liga Española (THOMAS COEX/AFP)

Este martes 30 de setiembre de 2025 se disputan los partidos de la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Algunos duelos clave incluyen Kairat vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt, Galatasaray vs Liverpool, Pafos vs Bayern, entre otros.

A pesar de que la Champions está arrancando, en este nuevo formato con fase de liga cada punto es importante para clasificar a la siguiente fase donde se pueden quedar a fuera hasta los grandes.

La jornada seguirá el miércoles con más partidazos.

Partido Hora local del partido País local / huso Hora en Costa Rica (UTC−6) Hora en EE. UU. Este (UTC−4/−5, según horario de verano) Atalanta vs Club Brugge 18:45

CET Italia / Europa Central 11:45 a.m. 12:45 p.m. ET Kairat vs Real Madrid 18:45

CEST Kazajistán / zona Europa (designado a esa hora)

Managing Madrid 11:45 a.m. 12:45 p.m. ET Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt 20:00

CET España / Europa Central 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Chelsea vs Benfica 20:00

GMT/BST o equivalente local Reino Unido / Portugal 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Inter vs Slavia Praga 20:00

CET Italia / Europa Central 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Bodo / Glimt vs Tottenham 20:00

CET / local equivalente Noruega / Reino Unido 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Galatasaray vs Liverpool 20:00

TRT (Turquía) Turquía 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Marseille vs Ajax 20:00

CET Francia / Países Bajos 1:00 p.m. 2:00 p.m. ET Pafos vs Bayern Múnich 22:00

EET / hora local chipriota Chipre / Europa Oriental 3:00 p.m. 4:00 p.m. ET