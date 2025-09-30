Teleguía Deportes

Champions League: Así se jugará la jornada de este martes en fase liga

La Champions League vuelve este martes con una intensa jornada con el Real Madrid como protagonista

Por Hillary Chinchilla Marín
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra luego de anotar uno de sus dos goles ante el Marsella en la Champions League.
El Real Madrid buscará limpiarse la cara este martes en la Champions League tras la goleada que sufrió en la Liga Española (THOMAS COEX/AFP)

Este martes 30 de setiembre de 2025 se disputan los partidos de la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Algunos duelos clave incluyen Kairat vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt, Galatasaray vs Liverpool, Pafos vs Bayern, entre otros.

A pesar de que la Champions está arrancando, en este nuevo formato con fase de liga cada punto es importante para clasificar a la siguiente fase donde se pueden quedar a fuera hasta los grandes.

La jornada seguirá el miércoles con más partidazos.

PartidoHora local del partidoPaís local / husoHora en Costa Rica (UTC−6)Hora en EE. UU. Este (UTC−4/−5, según horario de verano)
Atalanta vs Club Brugge18:45
CET		Italia / Europa Central11:45 a.m.12:45 p.m. ET
Kairat vs Real Madrid18:45
CEST		Kazajistán / zona Europa (designado a esa hora)
Managing Madrid		11:45 a.m.12:45 p.m. ET
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt20:00
CET		España / Europa Central1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Chelsea vs Benfica20:00
GMT/BST o equivalente local		Reino Unido / Portugal1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Inter vs Slavia Praga20:00
CET		Italia / Europa Central1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Bodo / Glimt vs Tottenham20:00
CET / local equivalente		Noruega / Reino Unido1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Galatasaray vs Liverpool20:00
TRT (Turquía)		Turquía1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Marseille vs Ajax20:00
CET		Francia / Países Bajos1:00 p.m.2:00 p.m. ET
Pafos vs Bayern Múnich22:00
EET / hora local chipriota		Chipre / Europa Oriental3:00 p.m.4:00 p.m. ET
Champions League Mohamed Salah Ousmane Dembélé Vinicius Jr Dusan Vlahovic Segunda fecha 30 de setiembre del 2025 Archivo/Champions
