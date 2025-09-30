Champions League: Así se jugará la jornada de este martes en fase liga

Este martes 30 de setiembre de 2025 se disputan los partidos de la Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Algunos duelos clave incluyen Kairat vs Real Madrid, Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt, Galatasaray vs Liverpool, Pafos vs Bayern, entre otros.
A pesar de que la Champions está arrancando, en este nuevo formato con fase de liga cada punto es importante para clasificar a la siguiente fase donde se pueden quedar a fuera hasta los grandes.
La jornada seguirá el miércoles con más partidazos.
|Partido
|Hora local del partido
|País local / huso
|Hora en Costa Rica (UTC−6)
|Hora en EE. UU. Este (UTC−4/−5, según horario de verano)
|Atalanta vs Club Brugge
|18:45
CET
|Italia / Europa Central
|11:45 a.m.
|12:45 p.m. ET
|Kairat vs Real Madrid
|18:45
CEST
|Kazajistán / zona Europa (designado a esa hora)
Managing Madrid
|11:45 a.m.
|12:45 p.m. ET
|Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
|20:00
CET
|España / Europa Central
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Chelsea vs Benfica
|20:00
GMT/BST o equivalente local
|Reino Unido / Portugal
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Inter vs Slavia Praga
|20:00
CET
|Italia / Europa Central
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Bodo / Glimt vs Tottenham
|20:00
CET / local equivalente
|Noruega / Reino Unido
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Galatasaray vs Liverpool
|20:00
TRT (Turquía)
|Turquía
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Marseille vs Ajax
|20:00
CET
|Francia / Países Bajos
|1:00 p.m.
|2:00 p.m. ET
|Pafos vs Bayern Múnich
|22:00
EET / hora local chipriota
|Chipre / Europa Oriental
|3:00 p.m.
|4:00 p.m. ET