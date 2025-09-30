Equipo europeo adelantó la vuelta a la Selección de un jugador que nadie imaginaba

Exjugador de Saprissa fue sorprendido por el Piojo Herrera con llamado a la Sele. (Jose Cordero/José Cordero)

Álvaro Zamora, exjugador de Saprissa y actualmente en el Académico de Viseu de la Segunda División de Portugal, fue llamado por el Piojo Herrera para la Selección Nacional.

La noticia fue anunciada por su propio equipo a través de Instagram.

“Álvaro Zamora convocado para representar a la Selección de Costa Rica, en el doble choque de la caminata de clasificación para la Copa Mundial 2026″, publicó el club.

Álvaro Zamora vestirá nuevamente los colores de la Tricolor. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo 9 de octubre y a Nicaragua el 14.

“¡Buena suerte Zamora! La familia académica está contigo", agregó la institución.

El técnico mexicano se encuentra en un microciclo previo a los duelos eliminatorios, y será hasta el próximo domingo cuando se dé a conocer la lista definitiva para las fechas FIFA.