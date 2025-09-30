Equipo europeo adelantó la vuelta a la Selección de un jugador que nadie imaginaba

Álvaro Zamora, exjugador de Saprissa y actualmente en el Académico de Viseu de la Segunda División de Portugal, fue llamado por el Piojo Herrera para la Selección Nacional.
La noticia fue anunciada por su propio equipo a través de Instagram.
“Álvaro Zamora convocado para representar a la Selección de Costa Rica, en el doble choque de la caminata de clasificación para la Copa Mundial 2026″, publicó el club.
Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo 9 de octubre y a Nicaragua el 14.
“¡Buena suerte Zamora! La familia académica está contigo", agregó la institución.
El técnico mexicano se encuentra en un microciclo previo a los duelos eliminatorios, y será hasta el próximo domingo cuando se dé a conocer la lista definitiva para las fechas FIFA.