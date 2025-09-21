Shelly-Ann Fraser-Pryce se despidió del atletismo: “Me siento especial”

La jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce se retira del atletismo. Instagram Shelly-Ann Fraser-Pryce. ( Instagram Shelly-Ann Fraser-Pryce./Instagram Shelly-Ann Fraser-Pryce.)

Con una medalla de plata con sus compañeras jamaiquinas del relevo 4x100 metros, la leyenda del atletismo Shelly-Ann Fraser-Pryce dijo adiós a las pistas, tras su participación en el Mundial de atletismo de Tokio.

“Esta noche, con todo ese público, con los jamaicanos que han venido desde tan lejos para verme... Me siento especial. Es un privilegio poder terminar tu carrera de esta forma”, festejó la velocista de 38 años.

Diez veces campeona mundial y tres veces oro olímpico, dentro de una larguísima colección de medallas y éxitos, Fraser-Pryce lleva dos décadas en la primera línea.

“Comencé (la carrera internacional) en Japón en el 2007 (en el Mundial de Osaka). Era la última relevista y tuvimos una plata” en 4x100 metros, contó.

Dieciocho años más tarde, el círculo se cierra con otra plata en esa misma prueba, para sumar diecisiete metales en Mundiales.

“Esta noche fui yo la que lanzó el relevo y pudo pasar el testigo a esta joven generación de estrellas. Es realmente fantástico”, celebró Fraser-Pryce, que dio el relevo a Tia Clayton (21 años).

“Quería de verdad dar el testigo y dejarlas en una buena posición. No tuvimos el oro, pero tuvimos la plata al término de una carrera espléndida”, celebró Fraser-Pryce, que el pasado domingo tuvo su última carrera individual, con un sexto puesto en la final de 100 metros.