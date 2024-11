La gravísima lesión de Eder Militao que enciende las luces de alerta en el Real Madrid

Éder Militao se perederá toda la temporada por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Instagram.

La victoria del Real Madrid ante el Osasuna dejó un sabor agridulce en la jornada de este sábado de la Liga Española.

El duelo, que finalizó 4-0 a favor de los merengues, cerró con la mala noticia de la gravísima lesión del defensor brasileño Éder Militao, quien tuvo que salir a la mitad del primer tiempo por una dolencia en su rodilla derecha.

Hace un año, el sudamericano sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda y, en esta ocasión, la ruptura se dio en la derecha.

“Corría el minuto 26 cuando el brasileño buscaba un centro al área, se le clavó el pie en el césped y, tras no llegar a rematar, cayó a plomo al suelo.

“Se congeló el estadio viendo que el central se retorcía de dolor y se llevaba la mano a la rodilla derecha. No hubo manera de que el jugador se levantara del suelo y la camilla tuvo que entrar a llevárselo”, citó el diario Marca sobre la lesión del futbolista.

Cuatro minutos después, el jugador salió del terreno de juego y en su lugar ingresó Raúl Asencio. Después del encuentro, el Real Madrid informó de la situación del jugador.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militao por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la pierna derecha. Militao será intervenido en los próximos días”.

Aunque el club no habló de tiempos, se habla que estaría unos nueve meses fuera.

Vinicius y otros jugadores acompañaron al sudamericano mientras era atendido por los paramédicos. Instagram.

Otros resultados en el fútbol europeo: Villarreal 3-0 Deportivo Alavés; Brighton 2-1 Manchester City; Liverpool 2-0 Aston Villa; Juventus 2-0 Torino; Bochum 1-1 Bayern Leverkusen.

Nada qué hacer

Luego del juego, el técnico Carlo Ancelotti lamentó la lesión del brasileño y expresó que el apretado calendario de los merengues no permite a los jugadores descansar como se debe.

La ausencia de Militao se suma a la de otros jugadores como Dani Carvajal, David Alaba, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Lucas Vázquez y Rodrygo.

“La exigencia de este calendario permite a los jugadores descansar lo justo. Es un problema general, no solo nuestro.

“(Sobre el mercado de fichajes) Ahora no hay nada qué hacer, lo evaluaremos en los próximos meses. Ahora no se puede hacer nada. Yo no pienso en el mercado, porque hasta el parón de Navidad hay que tirar con lo que tenemos”, dijo luego del partido.