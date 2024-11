Niños de Guararí cumplen su sueño de ver en vivo al Real Madrid, ¿cómo lo hicieron?

Los niños de la escuela Socio Deportiva Fundación Real Madrid de Heredia estarán presentes este sábado en el partido entre el cuadro merengue y el Osasuna, válido por la Liga española. Tamara Ramos, Kendall Gutiérrez, Santiago Umaña, Axel Briceño y Aarón Santa María son los cinco jóvenes que fueron elegidos este año por su disciplina, constancia, esfuerzo y buen comportamiento.

Los jóvenes visitaron el museo del Real Madrid. (Cortesía )

Estos jóvenes, de entre 12 y 14 años, partieron el 6 de noviembre para cumplir con una serie de actividades que se ofrecen a los estudiantes destacados de la escuela. Como cada año, niños de este programa viajan a Madrid para vivir una experiencia única. Durante su estancia, recibirán entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, y jugarán un partido contra la escuela Socio Deportiva de la Fundación de Leganés, donde se unirán a un grupo de jóvenes chilenos.

Tamara Ramos, escuela Fundación Real Madrid,

Este sábado 9 de noviembre asistirán al partido del Real Madrid contra Osasuna, en el famoso estadio Santiago Bernabéu, donde también harán un recorrido por el museo de la impresionante casa merengue. Otras actividades programadas incluyen un tour por Madrid, una visita a la ciudad de Toledo y un día en el parque de atracciones.

LEA MÁS: Joven de Guararí de Heredia disfruta del campamento del Real Madrid, pese a ser del Barcelona

Los niños también participarán en actividades educativas y culturales, como visitar el proyecto Metros Ligeros y el Globalvia en Madrid, donde aprenderán sobre la conducción de estas unidades de transporte y practicarán en un simulador.

Una de las fotos que lograron tomar del entrenamiento. (Cortesía )

Esta iniciativa tiene como objetivo motivar a los jóvenes y ofrecerles una formación en valores a través del deporte, ayudándolos a mantenerse alejados de ambientes de riesgo social. Con este grupo que viaja al Viejo Continente, ya son 42 los estudiantes beneficiados por esta experiencia desde el 2016, cuando se realizó el primer viaje.

Madrid3

Algunos de los jóvenes ya han tenido la oportunidad de conocer a sus ídolos y han compartido su emoción.

Los jóvenes y sus tutores. (Cortesía )

Axel Briceño comentó que cumplió el sueño de conocer a su jugador favorito, Vinicius Jr.: “Es inexplicable, me gusta demasiado esta experiencia, es única. Cuando vi al equipo me quedé sin palabras; me gustó ver a los jugadores y a mi futbolista preferido, Vinicius”.

Esos son los cinco afortunados que viajaron a España. (Cortesía )

Tamara Ramos también describió la experiencia como inolvidable: “Quedé en shock cuando vi al equipo, y me gustó mucho ver a Bellingham. Les digo a los muchachos en Costa Rica que luchen por sus sueños y estudien mucho”.

Por su parte, Aarón Santa María, otro afortunado que conoció a Vinicius, expresó su alegría: “Estamos muy contentos, especialmente después de ver al equipo. El recibimiento y el trato que nos han dado ha sido especial”.