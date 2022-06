La historia de cómo la camisa de Sporting llegó a manos del argentino Jero Freixas

Jero Freixas y su esposa José de Cabo son un éxito en las redes sociales. Foto: TikTok

En Costa Rica y en varias partes del mundo se anda hablando del famoso video del argentino que apoyó a Costa Rica en el repechaje contra Nueva Zelanda y que sale con una camiseta de Sporting FC.

Nos referimos a Jero Freixas, un famoso actor e influencer argentino que hace videos en los que mezcla su pasión por el fútbol con la vida cotidiana, en los que también sale su esposa, Jose de Cabo.

Esos graciosos videos son un boom en redes sociales, por ejemplo, en Instagram tiene 737 mil seguidores y una legión de fans gigantesca.

Hace una semana en Tiquicia muchos quedaron bateados cuando Jero subió un video con la chema negra del equipo paveño, en el que muerto de la emoción le llegó a contar a la doña que un club tico quería ficharlo a sus 37 años.

“Me está pasando lo que todo futbolista amateur sueña, ¡me quiere un club de Costa Rica!, me quiere fichar el Sporting Fútbol Club de Costa Rica, quieren que juegue con ellos, hasta me mandaron la camiseta”, dice en un primer video, a lo que su esposa le dice que seguro debe ser un error, que la camisa era para otra persona.

“Me mandaron una tarjeta y todo, quieren que juegue con ellos”, insistía el hombre.

En un segundo video volvió a salir con la chema del equipo josefino, --ahora con la blanca, la de visita-- contando que toda América va con Costa Rica, menos Chicho (un amigo de él que nunca ha salido en sus videos, solo lo menciona), ya que iba con Nueva Zelanda, “porque es un pelotudo”.

Luego de que la Sele consiguiera el boleto a Catar, el hombre remató con un tercer video, festejando la clasificación y diciendo que se moría de ganas de estar en Costa Rica celebrando con los ticos, que deseaba teletransportarse. Estaba tan feliz que llamó a sus amigos a celebrar, menos a Chicho, obvio.

Bien pegado

Una vez que terminamos de reírnos con sus videos, nos hicimos la misma pregunta que muchos: ¿cómo le llegaron las chemas de Sporting?

Nos fuimos a la raíz del cacho y en el cuadro paveño nos contaron cómo estaba el arroz.

“A él lo contacta la dirigencia del club y tuvieron un acercamiento, a Jero le llamó mucha la atención lo que es Sporting, su visión más allá del tema deportivo, la parte de ayuda social y lo que queremos hacer como club”, explicó Josabeth Azofeifa, directora de comunicación de Sporting.

En el club reconocieron que quieren fichar a Jero, por más que la doña de él dude, pero tiene que cumplir un requisito muy particular.

“Él sabe, como él mismo lo hizo público, que podría fichar con el club, pero no quisiéramos adelantar mucho porque él tiene pensado venir a Costa Rica, no tenemos la fecha todavía, pero sí es un hecho que él venga y, ¿por qué no?, podría jugar algún partido con nosotros.

“El requisito para fichar con nosotros es que descubra qué es ser ‘el pura vida’, no solamente el costarricense, sino del Sporting, pues así nos consideramos, un equipo pura vida, comprometido con los valores de los ticos, queremos que sea él el que cuente su experiencia con nosotros”, explicó Azofeifa.

El influencer argentino Jero Freixas celebró a lo alto la clasificación de Costa Rica. Foto: Captura.

En el club están felices de la vida con las reacciones y el alcance que han tenido los videos, pues al Sporting lo pudieron conocer en muchos lugares del mundo.

“Sobre todo ayuda mucho por la coyuntura, porque vean que él sale festejando nuestra clasificación al mundial, y dice, ‘quiero teletransportarme a Costa Rica’, y está con nuestra camiseta; quien representó al fútbol costarricense en esos videos fue Sporting.

“Claro que ha tenido un gran impacto, se movieron todas las redes, tal vez alguien en España que no conocía el Sporting, pues allí tiene muchos seguidores, hemos visto un impacto muy positivo. La idea es seguir aliados a él, que venga acá es parte de algunos proyectos que se pueden seguir trabajando”.

La puerta quedó abierta, pero ojo, que la promesa del mundialista argentino que iba a fichar Sporting puede estar acá, pues no hay que olvidar que Jero saltó a la fama hace cuatro años compartiendo sus videos viendo los partidos de Rusia 2018.