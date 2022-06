¿Qué dice el mundo de la clasificación de Costa Rica a Catar 2022?

La FIFA festejó a lo grande la clasificación de Costa Rica con diversas imágenes. Foto: Captura Twitter

La clasificación de Costa Rica a Catar 2022 fue un hecho del que se habló en todo el mundo, al ser el último boleto al Mundial en disputa todos los ojos estaban en este partido.

Desde los medios de los países que serán rivales en Catar como España y Alemania, hasta famosos periodistas e influencers hablaron de la clasificación.

La FIFA mediante sus redes sociales fue la primera en felicitarnos con varias publicaciones, entre ellas un sentido video del delantero Anthony Contreras abrazándose con su papá y hermano en Catar “¡Así se festeja el pase a una Copa Mundial de la FIFA!”

¡Así se festeja el pase a una Copa Mundial de la FIFA! pic.twitter.com/xN5ea4B4dt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022

As y Marca, dos diarios españoles deportivos muy leídos también hablaron del rival de los ibéricos en la Copa del Mundo.

“En esta jornada de resaca tras la dura eliminación de Perú en el otro cruce de esta última fase del repechaje, Costa Rica, que llegaba como principal favorito a conseguir el pase, no quería sufrir la misma suerte que los peruanos, que tras 120 minutos sin poder perforar la meta de un rival inferior, se jugaron el todo por el todo en la suerte de los penales, que esta vez no acompañó”, dijo As

Por su lado Marca, destacó a Keylor Navas como una muralla a vencer para la selección española.

Marca destacó la figura de Keylor Navas en la clasificación

“Costa Rica logró el ansiado pase al Mundial tras vencer por la mínima a Nueva Zelanda y así asistir a su tercera copa de manera consecutiva, algo que ha conseguido con Keylor Navas como capitán y resguardando el marco en gran plan.

“Navas es uno de los jugadores con más títulos en Europa y aún así, el obtener el pase el Mundial lo calificó como lo más importante en su carrera”, detalló Marca.

Josep Pedrerol, director del programa español El Chiringuito también felicitó a los ticos por la clasificación.

“Costa Rica tranquila y feliz porque clasificó al Mundial, felicidades a los ticos desde el Chiringuito”, dijo Pedrerol.

Tomás Roncero, panelista de El Chiringuito y editor de Diario As siempre escribe en Twitter lo contrario a lo que quiere que pase, para no ser gato negro y está vez lo hizo con la Sele.

“Me fastidia porque soy muy tico y admiro a Keylor, pero hoy va a ganar Nueva Zelanda y va a dejar a Costa Rica sin Mundial”, publicó antes del partido y luego escribió. “Sabía que mi amada Costa Rica lo iba a conseguir. Mi tuit de contragafe ha vuelto a ser determinante. Enorme Keylor Navas. PURA VIDA”

Sabía que mi amada Costa Rica lo iba a conseguir. Mi tuit de contragafe ha vuelto a ser determinante. Enorme @NavasKeylor . PURA VIDA. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) June 14, 2022

Finalmente en España, uno de los más emocionados y que habló toda la tarde del triunfo de la Sele fue el famoso Mr Chip, quien hizo una transmisión en directo viendo la mejenga y hasta habló con algunos ticos como Celso Borges .

Me acostumbré a entender una Copa del Mundo sin Bora Milutinovic. Incluso puedo aceptar una Copa del Mundo sin Italia, aunque me parezca algo muy raro. Pero una Copa del Mundo sin estos tres???? Eso nunca!!!! Hoy vamos con todo @fedefutbolcrc. Apoyando a muerte desde España ❤️🇨🇷 pic.twitter.com/gm5ZAkpWpu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2022

“Me acostumbré a entender una Copa del Mundo sin Bora Milutinovic. Incluso puedo aceptar una Copa del Mundo sin Italia, aunque me parezca algo muy raro. Pero una Copa del Mundo sin estos tres???? Eso nunca!!!! Hoy vamos con todo apoyando a muerte desde España”, dijo en una foto publicada en la que salen Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges. Además, tiró varias fotos del ambiente de locura en Costa Rica.

Mr Chip estaba encantando con la manera de celebrar en Costa Rica el pase a Catar 2022. Foto: Captura

Ya de este lado del charco, en América, en el noticiero Sport Center de ESPN señalaron que lo hecho por la Sele fue una proeza. El periodista mexicano León Lecanda estaba en Catar y describió como increíble la manera cómo nos metimos al mundial

“Se puede escribir un guion de una película de lo que hizo Costa Rica en la segunda vuelta, ganando 19 de 21 puntos y en este partido en el que apeló a su espíritu y la figura de un gran Keylor Navas para amarrar su pase al mundial, un partido en el que sufrió, pero sacó el objetivo”, destacó.

El periodista panameño Álvaro Martínez, uno de los que más tiró durante la eliminatoria a la Sele, al final acabó reconociendo lo hecho y hasta diciendo que somos su equipo en el mundial.

“Estoy aplaudiendo a Costa Rica. Nadie les regaló nada. El boleto a Catar 2022 se lo ganaron por tener MÁS TESTOSTERONA que otros. Felicidades. Celebren. Merecido. Ustedes serán mi equipo en el Mundial y ustedes representan el espíritu de lucha y superación”, escribió en Twitter.

Estoy aplaudiendo a Costa Rica. Nadie les regaló nada. El boleto a Catar 2022 se lo ganaron por tener MÁS TESTOSTERONA 🥚 que otros. Felicidades. Celebren. Merecido. Ustedes serán mi equipo en el Mundial y ustedes representan el espíritu de lucha y superación.#duroalhueso 🇨🇷❤️ — Álvaro Martínez (@duroalhueso) June 14, 2022

El influencer argentino Jero Freixas celebró a lo alto la clasificación de Costa Rica. Foto: Captura.

Una de las reacciones más esperadas por los ticos fue la del famoso influencer argentino Jero Freixas, quien volvió a publicar otro video con la camiseta de Sporting FC diciendo lo feliz que estaba y hasta llamando a sus amigos para ir a celebrar. Menos a Chicho, el compa que iba con Nueva Zelanda.

“Me imagino la felicidad que debe haber en Costa Rica en este momento, que lindo, quisiera teletransportarme y estar ahí para festejar con los ticos”, le dijo en un video a su esposa Jose del Cabo.