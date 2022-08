La Liga amarra una de sus armas en la ofensiva hasta diciembre del 2023

El delantero Freddy Góndola se quedará con Alajuelense por un año más. Prensa LDA. (LDA)

La Liga Deportiva Alajuelense renovó al delantero panameño Freddy Góndola hasta diciembre del 2023.

En un video, el jugador panameño manifestó estar contento con la institución y por eso seguirá vestido de rojo y negro.

“La verdad estoy contento con el cuerpo técnico, con la directiva, con los compañeros, porque me han demostrado mucha confianza y eso provoca que lo demuestre dentro del campo”.

“Creo que me ha ido bien en estos meses que he estado en la Liga, en la institución más grande del país y me siento feliz y espero seguirle dando más alegrías a la afición”, afirmó.