A los 91, Grecia hizo el gol de la honrilla por medio de Kenneth Dixon, en lo que es un recordatorio que todas las bondades en ofensiva que tiene la Liga podrían no ser tan útiles si la zaga no anda fina, porque el cuadro de Paté no tuvo argumentos para apretarlos en cambio otros quien sabe, la defensa es otra de las tareas en las que el Flaco también debe demostrar que están preparados.