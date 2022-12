La linda historia de Erick Lonis con un aficionado liguista, 22 años después

Mariano Ureña es un aficionado liguista que siempre ha admirado a Erick Lonis, ex portero del archirrival manudo, el Deportivo Saprissa y con el que tuvo una historia muy bonita que el guardameta compartió en sus redes sociales.

Cuando Ureña tenía 12 años, -hoy tiene 33-, era juntabolas del equipo de sus amores, Liga Deportiva Alajuelense. En un clásico nacional que se jugó en el Morera Soto en la temporada 99-00 con resultado de 0 a 0, Ureña se acercó donde estaba Lonis y le pidió una foto.

“Fue muy amable, se comportó a la altura, me permitió ingresar al camerino y estuve con los jugadores de Saprissa, fue antes de que iniciara el partido. Yo como niño lo admiraba, cuando jugaba de portero, decía que era Lonis y esas cosas”, dijo Mariano.

“Somos una familia de liguistas, todos y cuesta mucho que uno se identifique con jugadores de otro equipo, pero sentía admiración por Lonis”, expresó el fiebrazo manudo.

Erick Lonis está en desacuerdo con Saprissa

Incluso, el joven liguista viajó desde Alajuela a Tibás para la despedida del arquero de los terrenos de juego. “Fue la primera vez que asistí al Saprissa y era un contexto diferente; los saprissistas fueron a ver al ídolo que se retira y yo iba a ver a un ídolo de otro equipo, que no conocía más que aquella vez”, añadió.

Erick Lonis y Mariano Ureña revivieron la foto 22 años después. (Cortesía )

Pues resulta que este martes, Ureña fue a comer a Freddo Fresas en Poasito de Alajuela y allí se volvió a encontrar al portero. Entonces, la mamá de Mariano (Midey Nassar) fue donde estaba el ex guardameta y le enseñó la foto que hace 22 años su hijo se había tomado con él y le preguntó si podían repetirla.

Lonis no dudó ni un segundo y revivieron la imagen, claro, en otro escenario y contexto y 22 años después.

“Lonis publicó las fotos en su Instagram con un texto y la verdad es que llamó mucho la atención”, dijo Ureña.

Ese fue el día de la primera foto en el año 2000. (Cortesía )

Lonis contó en su perfil que una señora se le acercó y le habló de Mariano y su admiración. Luego Mariano se acercó con su padre y se tomaron la foto.

Fue entonces cuando el portero le pidió que le mandara la foto de hace 22 años.

Mariano no solo le envió la foto sino una carta y Lonis publicó ambas.

“Hola Erick, este fue un clásico en el estadio Alejandro Morera Soto en el año 2000. Yo estaba de junta bolas y siempre lo he admirado, por eso tomamos la foto. Viajamos en bus hasta Tibás (siendo manudos) para el partido de despedida suya”, fue lo que le escribió Mariano, al enviarle la foto al portero.

¡Qué salado! Erick Lonis iba para Qatar, pero se tuvo que bajar del avión a última hora

Y Erick respondió en la misma publicación: " Como no estar agradecido con la gente, con el fútbol, con Mariano y su familia. Porque no hay nada como el cariño de la gente, los deportes, en este caso el fútbol, nos brindan ese privilegio. Por eso no tolero los que se sirven del fútbol con el único afán de ganar dinero, poder o escalar en la política del fútbol. Porque el fútbol no nació para eso, el fútbol nació para darle alegría a la gente, a los barrios, a los pueblos y los países”.

Mariano nos dijo estar totalmente de acuerdo con esas palabras del exportero del Saprissa y la Selección Nacional.

Mariano dice que el futbol es para unir, para disfrutar en familia y con amigos, aunque sean de otro equipo. Dice que la Liga pasa por un mal momento y que fue al partido contra Herediano en la semifinal de la Copa y que ya pudo notar un poco de frustración y malestar en la afición. “Lo que pasa es que la afición de la Liga se está caracterizando por ser de las más fieles y seguimos creyendo en el proyecto”, comentó.