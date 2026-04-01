La novela entre Alejandro Bran y Alajuelense suma un nuevo capítulo

Todo parece indicar que el castigo que recibió Alejandro Bran, luego del incidente que protagonizó a mediados de marzo, quedó atrás.

Este martes, La Nación dio a conocer que el jugador se incorporó a los entrenamientos del primer equipo, luego de quedar separado por unos días.

Recordemos que Bran protagonizó un incidente con la Fuerza Pública, el 19 de marzo anterior. Debido a esta situación, el técnico Óscar Ramírez lo sacó del primer equipo, junto con su compañero Kenneth Vargas, y ambos tuvieron que pagar una multa.

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Alejandro Bran se reincorporó a los entrenamientos con el primer equipo de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El panorama de Alajuelense

Alajuelense volverá al torneo nacional este domingo 5 de abril, cuando enfrente a Guadalupe FC.

El partido será en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 7 p.m., y Bran podría ser tomado en cuenta para este duelo, si así lo decide el timonel rojinegro.

La última vez que Alejandro jugó con la Liga por el torneo local fue el 13 de marzo, en el duelo ante Pérez Zeledón y luego, sumó minutos en el juego de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf, ante Los Ángeles FC.