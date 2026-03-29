Una de las voces más autorizadas de Alajuelense se refirió a la situación de Alejandro Bran

Una de las voces más autorizadas de Alajuelense se refirió al caso de Alejandro Bran y el incidente que protagonizó hace más de una semana que le ha derivado muchas críticas y su separación moméntanea del equipo.

Bryan Ruiz, quien dirige la categoría Sub-21 de Alajuelense, habló de lo que ocurrió con el muchacho, luego del juego ante Alajuelense, que fue el sábado por la tarde, en el estadio Carlos Alvarado.

Fiel a su estilo, el Capi rojinegro no quiso ahondar en la situación, pero sí dio un mensaje para las nuevas generaciones. Las declaraciones las dio al medio “Pisando el área”.

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Bryan Ruiz habló del incidente que protagonizaron Alejandro Bran y Kenneth Vargas hace más de una semana. Foto: captura de pantalla. (Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño/Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño)

El mensaje de Bryan Ruiz

Esto dijo Ruiz sobre lo que pasó con el volante y con su compañero Kenneth Vargas, quien también está separado del primer equipo liguista.

“Sobre eso, quiero decir poco y nada. (Alejandro) Bran es un gran jugador y espero que pueda aprender la lección después de esta situación y que los jóvenes también escarmienten un poco en cabeza ajena.

“Si ellos quieren ser profesionales, dar el salto a la Selección y dar el salto al extranjero, tienen que tomar en cuenta este tipo de situaciones, tienen que poner en su lista las prioridades que quieren en su vida. Ojalá que esto sirva a Bran para que no vuelva a pasar”.

A Bryan le consultaron cómo es guiar a un joven en esta época, con la exposición a redes sociales y otras distracciones fuera de la cancha:

“A veces cuesta, hay que irlos guiando. Es muy difícil de explicarlo tan claro, lo único que puedo decir es que hay prioridades tienen ellos.

“Si ellos quieren fiesta, quieren la noche y eso no combina con lo que es ser un futbolista profesional y una vez que lo entiendan, ojalá que den el esfuerzo para ser profesionales y cuando cometen un error corregirlos”, afirmó.