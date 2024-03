La opinión del manudo: Hay algo que como liguistas nunca deberíamos de hacer

A pesar de las críticas y que esté en desacuerdo, jamás desearé que a Alajuelense le vaya mal solo para sacar a un entrenador, en este caso a Andrés Carevic (JOHN DURAN)

Saludos familia liguista, estamos en una semana clave. Levantamos la moral con la goleada al Santos, actual colero del torneo. 4-0 en un juego atractivo para el aficionado y que motiva para el gran reto que se avecina.

A muchos no les motiva mucho el próximo juego contra el Revolution de la MLS, por la Champions Cup de CONCACAF.

No vengo a escribirles con pesimismo; al contrario, vengo con ganas de que nuestro equipo saque un resultado positivo en Estados Unidos, para tener un gran juego de vuelta en nuestra “Catedral”.

Entiendo el descontento con el nivel de algunos jugadores, la tristeza con nuestro cuerpo técnico, pero ante todo esto debemos apoyar a la institución.

Hay algo que nunca voy a hacer y es desear que nuestro equipo pierda para que “echen” a un DT. Ante todo siempre querré que a mi club le vaya bien y eso no quiere decir que no pueda exigirle a la institución.

Tenemos una gran oportunidad de repuntar en este torneo y así retomar la senda del triunfo, la reconciliación entre el aficionado y el club.

Es ver más allá; Alajuelense no tiene prensa que minimice los resultados adversos como sucedió con Saprissa. Sí y no me da miedo decirlo, cuando fueron eliminados por el Estelí, dijeron que el torneo no era importante y ningun medio refutó eso; además, dijeron que las distancias se acortaron con el FÚTBOL NICARAGÜENSE y ahora contra el Union dijeron que había “formas de quedar eliminado”, pero Saprissa viene dando lástima internacionalmente desde casi una década en el torneo “importante” de la confederación.

Ahora imagínense que Alajuelense perdiera: nos destrozan, nos arrasan, no dejan de hablar de esto durante un mes y adicionalmente, dicen que ahora tenemos más presión por ganar la 31, como si nosotros no supiéramos eso.

No tenemos prensa y tampoco nos interesa tenerla, para eso está la afición más grande del país, la rojinegra!

¡Hasta la muerte, viva la Liga hoy y siempre!

