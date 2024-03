Leonel Moreira se quejó con todo de Gustavo Alfaro por dejarlo fuera de la Selección

Leonel Moreira habló sin pelos en la lengua sobre el por qué no le han dado la oportunidad de ir a la Selección de Costa Rica. (MAYELA LOPEZ)

El caso de Leonel Moreira, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, ha extrañado mucho de por qué no ha sido convocado a la Selección de Costa Rica desde hace casi año y medio.

Ya sea con Luis Fernando Suárez o con Gustavo Alfaro el nombre de Leo se borró de las listas más allá de que ha mostrado un rendimiento óptimo con su equipo en términos generales, lo que ha hecho pensar a prensa y aficionados que su nivel es para tener una nueva oportunidad.

Sobre Osito han convocado incluso porteros con poco ritmo o que son suplentes como Patrick Sequeira, Alexander Lezcano o Esteban Alvarado en su momento.

Para el amistoso con El Salvador llamaron a Kevin Chamorro, Aarón Cruz y Kevin Briceño, por lo que en La Teja le consultamos de manera directa al manudo por qué lo descolaron de la Sele de esta manera, dejando de lado incluso su rendimiento y nos respondió sin pelos en la lengua,

“Lo he dicho anteriormente, yo trabajo para estar en la selección, pero en esta nueva etapa de la selección creo que cualquier otro portero, indiferentemente juegue o no juegue, tiene posibilidad de estar en la selección y creo que yo no la tengo. Soy el único portero de este país que no tiene la oportunidad y así lo tomo.

“Mi primer plano es Liga Deportiva Alajuelense y por ellos trabajo, pero así lo veo y así lo siento, en esta nueva etapa creo que todos tienen oportunidad menos yo, pero lo importante es que mi cabeza no se va a llenar de cosas malas, más bien voy a seguir luchando como hasta sido toda mi carrera y cuando llegue la oportunidad estar preparado de la mejor manera”, nos contestó.

¿Le están cobrando algo a lo interno de la Fedefútbol?, fue la repregunta que le hicimos de inmediato y con un sonrisa hasta de incredulidad fue tajante. “No sé, no lo sé, eso sinceramente no te lo puedo contestar porque yo no sé”

En la segunda semana de marzo Alfaro hará la lista para el repechaje ante Honduras y el amistoso ante Argentina, está la duda si llamarán o no al Osito, por su nivel podría ser, pero basado en los antecedentes las cosas podrían mantenerse como están, con la puerta cerrada.

