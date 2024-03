Carlos Martínez se sinceró ante preferencia de Andrés Carevic con Carlos Mora como lateral

Carlos Martínez reconoce que ha tenido que ponerle de más para recuperar su nivel en Alajuelense (JOHN DURAN)

Uno de los movimientos tácticos más comentados y mediáticos de Andrés Carevic en Alajuelense ha sido el pasar a jugar con Carlos Mora como lateral derecho cuando no es su posición natural.

En diversos partidos y ocasiones el entrenador argentino ha sacado a Morita de la zona de volantes para tirarlo a la banda derecha a pesar de que para muchos allí se limita el juego del pícaro extremo.

Uno de los afectados con ese movimiento ha sido Carlos Martínez, quien es el lateral derecho natural del club y que ha cedido varias oportunidades para que otro juegue en una posición que no es suya.

Le consultamos al ala diestra de los Leones cómo se toma que en diversas ocasiones el entrenador prefiera improvisar con otro jugador allí que darle la oportunidad a él.

“Esos ya son funciones, claramente Carlos Mora es un jugadorazo, son cosas que se pueden dar durante el partido, es cierto que él tiene totalmente otras características un poco más de ataque y hay partidos que se necesita eso, yo siento que va también por ahí, al final la decisión es totalmente del profe”, destacó.

Carlos Martínez reconoce que debe trabajar en su rendimiento en Alajuelense

En algunas ha pasado que tanto él como Yael López, los laterales derechos del club, a veces no han estado ni en convocatoria cediéndole ese campo a Mora.

“Insisto, Morita puede jugar en cualquier posición de muy buena manera, aunque Mora es un jugador más de ataque marca bastante bien y es bastante intenso”, añadió.

Martínez ha tenido altibajos en su rendimiento, por lo que le ha costado consolidarse con los erizos, autocrítica que con responsabilidad el muchacho asume ante nuestra consulta.

“Yo he seguido trabajando, sé que a veces las cosas, como a todos los seres humanos, se dan y a veces no se dan, estoy consciente que he quedado a deber en muchos partidos y si estoy acá es para jugar, tengo un compañero que también lo hace de la mejor manera (Yael López), no puedo controlar eso, sino mi rendimiento y eso es lo que estoy intentando mejorar, mi rendimiento, en los pocos minutos que vaya a tener”, explicó.

En el Clausura 2024, Carlos suma 317 minutos jugados, repartidos en seis partidos, cuatro como titular y dos en los que entró de cambio, mientras que Yael tiene 447 en la misma cantidad de juegos.