La palabra que incomodó a Paco Palencia luego de perder contra Saprissa

El entrenador de Sporting, Francisco “Paco” Palencia, expresó este domingo, luego de caer ante Saprissa, que ya es hora de empezar a ganar pues la curva de aprendizaje ya llegó a su final.

Sporting perdió 2 a 1 ante el Monstruo, con un gol en la última jugada del partido, y el mexicano expresó sentirse orgulloso de sus jugadores porque se aplicaron e hicieron un gran partido; sin embargo, los triunfos no llegan y un periodista, en la conferencia de prensa, le lanzó una palabra que incomodó mucho al estratega de los albinegros.

Según Paco Palencia, Sporting compitió bien ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Anthony Porras, de Columbia, cuando le formuló una pregunta, le dijo que cómo se sostenía al frente del equipo sin buenos resultados, que si había pensado en dar un paso al costado porque su rendimiento es “paupérrimo”.

“La palabra paupérrimo sobra, considero que no se debe mencionar, es tu punto de vista, no me parece. ¿Cómo defenderlo? Jugando así, compitiendo contra uno de los mejores equipos de la liga, es el campeón y lleva muchos puntos”, expresó el entrenador azteca.

“Hay que jugar de esa manera porque nosotros y cualquier técnico de Sporting, en cualquiera de sus categorías, va a jugar de esta manera. Debemos dar los resultados, ya se cumplió la curva de aprendizaje, de cambiar hábitos y ya se llegó al punto de que ahora sí se debe ganar”, manifestó cuando respondió otra pregunta.

Sporting perdió en la Saprihora. (Rafael Pacheco Granados)

Añadió que el ánimo del equipo no está caído porque se le compitió de gran forma al Saprissa.

“Las sensaciones de hoy son buenas, contra uno de los mejores equipos y se le compitió bien”, añadió.