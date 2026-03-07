La pasión por Volkswagen que fiebre heredó de su padre y que ahora quiere mostrar fuera del país

Con 53 años en las calles, Dilan Pineda cuenta su pasión y amor por su Volkswagen de 1973, el primer carro que ha tenido en su vida.

El joven de 23 años relató que se lo compró a su hermano y que, pese a los años que tiene, el chuzo hasta compite en piques de lo bien cuidado que lo tiene.

Dilan Pineda es el dueño del carro (Dilan Pineda/Dilan Pineda)

“El vehículo lo había adquirido cuando tenía 19 años; fue el primer carro que tuve. Ya tengo cuatro años de tenerlo y lo he disfrutado como un auto nuevo. Se lo había comprado a mi hermano, ya que él lo tenía como un carro de competición. La costumbre no se le quitó porque de igual forma yo he participado en circuito y piques en el Parque Viva”, comentó el vecino de Heredia.

El agradecimiento a su padre por heredarle esa pasión

Dilan le agradece mucho a su papá por heredarle esa pasión por los Volkswagen, ya que el Vocho se roba miradas donde quiera que lo lleve.

LEA MÁS: El Audi A5 que tiene un vínculo especial de un padre con su hijo

“Gracias a mi papá soy apasionada por estos vehículos, ya que, sinceramente, si no fuera por él, tendría otro tipo de carro, pero es bonito. A cada lugar que lo llevo, las personas llegan a preguntarme sobre el carro, que si es de la zona y así, pero les digo que vengo de Heredia y no me creen que un vehículo así de viejo haga tantos kilómetros sin quedarse tirado”, relató.

El bocho compite hasta en piques (Dilan Pineda/Dilan Pineda)

“Mi papá trabajó en talleres de Volkswagen en San José, que eran especialistas en esa época de los ochentas y noventas, y después se hizo un taller propio y desde pequeño recuerdo que iba al taller a ensuciarse las manos. También mi hermano, quien me vendió el Vocho. La verdad es que yo quiero agradecerle a mi papá por enseñarme esa tradición, por este tipo de carros, y a mi hermano, se los agradezco mucho”, expresó Dilan.

Los tours que se ha pegado dentro del país y próximamente fuera

Pronto lo va a llevar hasta Panamá (Dilan Pineda/Dilan Pineda)

El joven de Heredia cuenta que ha llevado el carro a muchos lados y que en las próximas semanas tiene planeado ir a Panamá.

“Para mí es un carro de uso diario, con el cual voy a mi trabajo y paseo por distintas zonas de Costa Rica. Ha recorrido las siete provincias con una autonomía de 12 mil kilómetros anuales.

LEA MÁS: Joven rescató un Toyota olvidado y lo transformó en algo invaluable

“He ido a La Fortuna de San Carlos, Puerto Viejo de Limón como tres veces, playas de Guanacaste y también de Puntarenas, y su próximo destino es David, Panamá.

“Es un viaje que está planificado para el 19 de marzo; surgió porque hay una actividad de vocheros allá en David. Será mi primera experiencia para sacarlo del país; me imagino que va a ser única, es como una reunión de vocheros, entonces es una exhibición de vehículos, pero yo tengo pensado ir solo, para ir a mi ritmo, y estoy seguro de que va a ser una experiencia muy linda”, afirmó.

El carro es de 1973 (Dilan Pineda/Dilan Pineda)

El apodo que le tiene al Vocho

Su Vocho tiene un apodo muy curioso, ya que a su carrito lo tiene apodado como el Alacrán por una curiosa historia.

“El carro lo tenía mi hermano y en el proceso de venta hacia mí lo estábamos revisando mecánicamente, lo levantamos, pero no sé cómo salió un alacrán de la parte de abajo del motor y después de ahí le dije a mi hermano que se quedaba así apodado, como el Alacrán”, aseguró Dilan sobre su Vocho.