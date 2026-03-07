La pasión por Volkswagen que fiebre heredó de su padre y que ahora quiere mostrar fuera del país

Con 53 años en las calles, Dilan Pineda cuenta su pasión y amor por su Volkswagen de 1973, el primer carro que ha tenido en su vida.
El joven de 23 años relató que se lo compró a su hermano y que, pese a los años que tiene, el chuzo hasta compite en piques de lo bien cuidado que lo tiene.
“El vehículo lo había adquirido cuando tenía 19 años; fue el primer carro que tuve. Ya tengo cuatro años de tenerlo y lo he disfrutado como un auto nuevo. Se lo había comprado a mi hermano, ya que él lo tenía como un carro de competición. La costumbre no se le quitó porque de igual forma yo he participado en circuito y piques en el Parque Viva”, comentó el vecino de Heredia.
El agradecimiento a su padre por heredarle esa pasión
Dilan le agradece mucho a su papá por heredarle esa pasión por los Volkswagen, ya que el Vocho se roba miradas donde quiera que lo lleve.
LEA MÁS: El Audi A5 que tiene un vínculo especial de un padre con su hijo
“Gracias a mi papá soy apasionada por estos vehículos, ya que, sinceramente, si no fuera por él, tendría otro tipo de carro, pero es bonito. A cada lugar que lo llevo, las personas llegan a preguntarme sobre el carro, que si es de la zona y así, pero les digo que vengo de Heredia y no me creen que un vehículo así de viejo haga tantos kilómetros sin quedarse tirado”, relató.
“Mi papá trabajó en talleres de Volkswagen en San José, que eran especialistas en esa época de los ochentas y noventas, y después se hizo un taller propio y desde pequeño recuerdo que iba al taller a ensuciarse las manos. También mi hermano, quien me vendió el Vocho. La verdad es que yo quiero agradecerle a mi papá por enseñarme esa tradición, por este tipo de carros, y a mi hermano, se los agradezco mucho”, expresó Dilan.
Los tours que se ha pegado dentro del país y próximamente fuera
El joven de Heredia cuenta que ha llevado el carro a muchos lados y que en las próximas semanas tiene planeado ir a Panamá.
“Para mí es un carro de uso diario, con el cual voy a mi trabajo y paseo por distintas zonas de Costa Rica. Ha recorrido las siete provincias con una autonomía de 12 mil kilómetros anuales.
LEA MÁS: Joven rescató un Toyota olvidado y lo transformó en algo invaluable
“He ido a La Fortuna de San Carlos, Puerto Viejo de Limón como tres veces, playas de Guanacaste y también de Puntarenas, y su próximo destino es David, Panamá.
“Es un viaje que está planificado para el 19 de marzo; surgió porque hay una actividad de vocheros allá en David. Será mi primera experiencia para sacarlo del país; me imagino que va a ser única, es como una reunión de vocheros, entonces es una exhibición de vehículos, pero yo tengo pensado ir solo, para ir a mi ritmo, y estoy seguro de que va a ser una experiencia muy linda”, afirmó.
El apodo que le tiene al Vocho
Su Vocho tiene un apodo muy curioso, ya que a su carrito lo tiene apodado como el Alacrán por una curiosa historia.
“El carro lo tenía mi hermano y en el proceso de venta hacia mí lo estábamos revisando mecánicamente, lo levantamos, pero no sé cómo salió un alacrán de la parte de abajo del motor y después de ahí le dije a mi hermano que se quedaba así apodado, como el Alacrán”, aseguró Dilan sobre su Vocho.