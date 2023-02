La picante respuesta de 120 Minutos a Jafet Soto sobre quién da más rating

Pablo Guzmán y Harrick McLean le respondieron con todo a Jafet Soto. (Jose Diaz)

Este lunes muchos sintonizaron el programa 120 Minutos de Radio Monumental por un detalle especial, esperando alguna respuesta de parte del espacio al gerente general y técnico del Herediano, Jafet Soto, y el espacio no le falló a su audiencia.

Desde que arrancó el programa, a las 9 a. m., las personas conectadas en la transmisión en vivo en el Facebook del espacio estaban superatentas a ver qué se decía y haciendo casi que un conteo en tiempo real de cuántos estaban conectados, los cuales eran mucho más de 120 personas.

La gente pasaba pidiendo que le respondieran a Soto, pero por casi hora y media eran solo referencias sutiles, como “un saludo a las personas conectadas en Facebook, que son mucho más de 120″.

Fue hasta que el director Pablo Guzmán habló que iban escuchando la conferencia de prensa y se sorprendieron con la manera como les tiró el también técnico florense.

“Mucha gente me habló del tema y bueno, es parte de que nosotros damos rating también. Pregúntele a algunos colegas cuando hacen una nota de 120 Minutos, ¿cuáles son las más leídas?

“Así como Jafet dice que él da rating, hablar de nosotros en conferencia con todos los micrófonos puestos ahí, también da rating. Yo lo estoy viendo como algo hasta beneficioso, ayer estaban Teletica Radio y Columbia con el micrófono puesto y de lo que estaban hablando era de 120 Minutos y en la tarde de lo que siguió hablando la gente era de eso.

“Todos los comentarios hoy en el Facebook Live eran de: ‘miren, hay más de 120′ y sí, está bien, yo lo tomo por el lado del vacilón”, dijo entre risas Guzmán.

Otros comunicadores del espacio fueron un poco más críticos, como Daniel Murillo, quien afirmó que no entiende al gerente, porque si no hablan de Herediano se enoja y si hablan, también.

Por su lado Harrick McLean sacó pecho con los números que ha tenido el programa a lo largo de todos sus años en el dial.

“A mí lo que me dio fue risa, la gente me preguntaba qué tenía qué decir y les decía que nada, porque estaba libre, que digan lo que quiera, yo estaba bañado al perro, tranquilo, yo me río, porque 120 Minutos, recuérdenlo, por nueve años ha sido el programa número uno de 9 a 11, le guste a quien le guste”, tiró el narrador.

En promedio, en Facebook había unas 1.200 personas conectadas, por lo que bromearon que al rato lo que le falló a Jafet es meter un cero más a la cifra.