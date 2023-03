La picante respuesta de Rolando Fonseca a David Diach por criticar su carrera

Rolando Fonseca no se aguantó las críticas que le hizo David Diach. (Archivo.)

Las críticas que realizó el exfutbolista David Diach sobre la carrera del exdelantero Rolando Fonseca ocasionaron casi que una respuesta inmediata del goleador histórico de la selección nacional.

Diach cuestionó que si Fonseca fue tan bueno, por qué no jugó en Europa, Asia o Sudamérica, que su pasó por México fue brevísimo y que la mayoría de goles que hizo los marcó en Guatemala.

Al celular del periodista Christian Sandoval, quien lo defendió de David, llegó la irónica defensa del exatacante de Saprissa y Alajuelense. El periodista la leyó al aire.

LEA MÁS: David Diach le mandó fuerte pedrada a Rolando Fonseca y periodista corrió a defenderlo

“Por favor, dígale a don David que soy un jugador malísimo y uno más del montón, que nunca seré del top cinco, pero muy agradecido con mi carrera futbolística. 22 campeonatos nacionales ganados, 428 goles, máximo goleador de clásicos, campeón en México de la Primera A, campeón en Colombia con América de Cali, campeón de Concacaf con Saprissa y Alajuelense. Máximo goleador de la historia con la selección nacional. En Guatemala me tocó jugar ahí, no fui a otras ligas, pero con lo que ganaba ahí, no me hacía falta ir a Europa”, tiró con todo.

El tema siguió encendido, David mantuvo su posición, mientras que los otros integrantes del programa bromeaban y fue por mucho la discusión que se robó la noche.