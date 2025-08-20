La piloto tica Sabrina Formal dio a luz y reveló el gran desafío que vivió en el parto

Formal intentó que su parto fuera vaginal, pero luego de horas de intentarlo cambiaron de planes. Instagram Sabrina Formal. (Instagram Sabrina Formal. /Instagram Sabrina Formal.)

La piloto Sabrina Formal celebró con todo el inicio de su carrera más esperada.

Este martes, la deportista se convirtió en madre de una bebita a quien llamó Sara y a través de sus redes contó los detalles del nacimiento de su hija.

“18 de agosto del 2025. A las 7:30 p.m. sentí mi primera contracción, seguida por otra, y minutos después tomamos la decisión de irnos al hospital. Dicho y hecho: había entrado en labor. Mi sueño de toda una vida era tener a mi hija de forma natural y eso fue en lo que el doctor Ronald Salazar quiso ayudarme desde el día 1.

“Justo ese día por la mañana tuve cita y me dijo que era muy probable que no se pudiera por la manera en la que tengo el cuello. Pues aun así entré en labor y lo dimos todo. De 7:30 p.m. del 18 a 3 p.m. del 19, cuando ya me dijo el doctor, no más, vamos con plan B.

“Gracias doctor, por complacerme hasta que ya sabía que no se podía seguir por el bien de las 2. Gracias por dejarme vivir la experiencia del parto natural. 19 horas de contracciones fuertes, horas con contracciones de 1 minuto cada minuto y de 12, haciendo todo lo posible, pero Dios tenía otros planes.

“Gracias a todos por los mensajes de amor puro por mi princesa, estamos demasiado felices con nuestra princesa perfecta”.