Muere reconocido piloto tras trágico accidente en una pista

El piloto falleció tras un accidente con su vehículo en uno de sus entrenamientos

Por Yerlin Gómez Izaguirre y La Nación / Argentina / GDA
El piloto falleció horas después de estar internado.
El piloto falleció horas después de estar internado. (Infobae/Captura)

Claudio Segarra, reconocido piloto argentino, falleció tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en el Parque Ciudad de Río Cuarto, Argentina.

Según informó La Nación Argentina, el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando el joven perdió el control de su Fiat Palio y se estrelló contra una pared.

“Tras el choque, las actividades fueron suspendidas y el mundo del automovilismo quedó bajo conmoción.

“De acuerdo con los medios locales, la primera atención sanitaria al corredor se realizó en el autódromo y luego el hombre fue llevado de urgencia a un centro médico de la zona”, agregó el medio.

Segarra fue internado de inmediato, pero, lamentablemente, falleció horas más tarde a causa de las graves lesiones sufridas.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades analizan si las medidas de seguridad del circuito eran las adecuadas.

