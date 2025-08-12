(Video) Taxista evitó asalto al fingir que sufría un infarto

captura (cap/captura)

Un conductor de taxi por aplicación protagonizó una escena digna de una película de acción, con un desenlace inesperado que terminó jugando a su favor.

Según el medio Excelsior, todo sucedió en Brasil cuando dos pasajeros con actitud sospechosa intentaron asaltarlo. El taxista, demostrando su gran ingenio, interpretó con tal realismo que estaba sufriendo un infarto, que los delincuentes entraron en pánico y huyeron sin robar nada.

En lugar de entrar en pánico o enfrentarlos, el conductor mantuvo la calma y fingió sufrir un ataque cardíaco, con convulsiones, jadeos y pérdida momentánea del control del vehículo. Ante la escena, los asaltantes, desconcertados y sin saber cómo actuar, decidieron huir del carro, abandonando su intento de robo.

El hecho quedó registrado por la cámara instalada en el tablero, material que no solo confirmó lo ocurrido, sino que, rápidamente, se viralizó en redes sociales. En pocas horas, miles de internautas destacaron la sangre fría y astucia del taxista.

Las autoridades brasileñas informaron que utilizan las imágenes como parte de las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los sospechosos, quienes aún no han sido detenidos.

El chofer, cuyo nombre no ha trascendido por razones de seguridad, se encuentra en buen estado y agradece haber salido ileso de un episodio que, de no ser por su ingenio, pudo haber tenido un desenlace muy distinto.