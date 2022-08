La preparación de Yokasta Valle en los Estados Unidos pasó a otro nivel

El Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California, fue la sede de los entrenamientos de Yokasta Valle. Foto: Facebook Yokasta Valle.

El 8 de setiembre es una fecha que está marcada en el calendario de la boxeadora costarricense Yokasta Valle desde hace mucho tiempo, pues marca una hazaña que busca y sueña desde hace años.

Unificar títulos mundiales es una de sus grandes metas, en la pelea de la próxima semana estarán en juego tanto su cinturón de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo y el de su rival, la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen, campeona de la misma categoría en la Organización Mundial de Boxeo.

Una pelea especial necesitaba de una preparación especial, por lo que Yoka realizó una buena parte de sus entrenamientos en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde estaba totalmente concentrada en su meta y ya está en Tiquicia.

Desde que firmó un contrato con la empresa Golden Boy Promotions, propiedad de la leyenda del boxeo Óscar De La Hoya, su preparación pasó a otro nivel como nos contó en entrevista con La Teja.

Los entrenamientos de Yokasta Valle en Los Ángeles fueron bien duros. Foto: Facebook Yokasta Valle.

Entre lágrimas mánager de Yokasta Valle cuenta la pulseada para conseguir primera gran bolsa

¿La preparación de esta pelea ha sido muy diferente a la de otras ocasiones?

Sí, he contado con un gran equipo, tengo a mi nueva entrenadora Gloria Alvarado, los preparadores físicos Andy y Mark que me han sacado todo el jugo en el entrenamiento como a mí me gusta, ellos están más que felices. Ellos tienen cuatro niveles de acondicionamiento físico y más bien tuvieron que inventar el quinto para mí porque sabían que podían exigirme más. Me siento fuerte y lista para la pelea.

¿Cuál ha sido esa principal diferencia en la preparación en un lugar con otras posibilidades?

Una de las cosas que siempre ha costado en Costa Rica son los sparrings (boxeadoras para practicar), allá (Costa Rica) siempre he tenido muy buena preparación, pues por algo soy campeona, pero ese detalle nos costaba, teníamos que traer de México, Venezuela, mientras que en el centro de Los Ángeles están a disposición. Es una ciudad en la que se vive muchísimo el boxeo, hay muchas campeonas de nivel olímpico y profesional.

He tenido mucho sparring y eso es bastante importante en la preparación, he tenido esa gran virtud , Gloria me ha buscado muy buenas condiciones, ella me dice ‘por algo usted es campeona, yo no voy a decirle que tiene que cambiar muchas cosas, me gusta su estilo, pero hay cositas que podemos ajustar’. Son cositas mínimas, me apretó un poco más las tuercas y se hace la gran diferencia en el ring.

Yokasta Valle se ha preparado al lado de la entrenadora Gloria Alvarado. Foto: Tomado de Facebook

¿Es la primera vez que se prepara afuera del país para una pelea de un título mundial?

Es la segunda vez, pero la pelea pasada fue en Estados Unidos, pero es la primera vez que me preparo afuera para una pelea en Costa Rica, con mi campamento en Los Ángeles.

¿Eso le ayuda a concentrarse únicamente en la pelea? Porque evidentemente en Costa Rica no se puede cerrar del todo esa burbuja

Sí, exactamente, esa parte sí es completamente diferente, estoy alejada de mi familia, mis hermanas, de mi sobrina, que una quiere estar con ella, pero acá yo como, vivo y duermo boxeo. Me mantienen más enfocada, en esa parte sí es muy bueno. Así son los campeonatos, fuera distracciones y estar en una sola cosa, se cuida mucho la alimentación y el descanso, los entrenamientos, todo.

Yokasta Valle se sienta con Óscar De la Hoya antes de su próxima pelea

Conforme va aumentando la dificultad y el nivel de los retos, tiene que ir preparándose en ese sentido.

Sí, los grandes retos que queremos son de un mayor sacrificio, es difícil llegar a ser campeona, pero más difícil es mantenerse como campeona y dar resultados extraordinarios, lo que queremos es unificar títulos mundiales, siempre lo hemos dicho, tener los cuatro títulos mundiales (de las cuatro organizaciones de boxeo del mundo), no es fácil, pero tampoco es imposible.

¿Cuántos años ha estado esperando esta oportunidad de poder unificar títulos y ser doble campeona?

Tengo cinco defensas de mi título mundial y desde la segunda yo ya quería unificar, pero no se daba, al final el tiempo de Dios es perfecto, hay que tener paciencia y eso es algo que nos caracteriza a nosotros. En algún momento tuvimos la oportunidad de unificar con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la campeona Tina Rupprecht y no se dio, pero mientras sea campeona en cualquier momento se puede dar y así fue, esta nueva oportunidad se dio en poco tiempo.

Primero me nombraron por la Federación Internacional de Boxeo como la mejor boxeadora del 2021, tuve el anillo de las tres defensas, firmé con Golden Boy, hay que tener paciencia, pero al final se llega. Hay oportunidades que vienen y si uno no las aprovecha se van y quién sabe si vuelven a llegar.

¿Cómo ha trabajado para que tantos reconocimientos no la saquen de su foco principal o le metan más presión de la cuenta?

Como atleta no solo hay que prepararse físicamente sino también mentalmente, siempre he manejado la presión de buena manera, creo que Mario (Vega, su mánager) me la ha marcado desde que inicié mi carrera, me decía ‘Yoka no es por presionarla, pero esta pelea la tiene que ganar, o tiene que hacer esto’.

Hay atletas que la presión no les gusta, pero una la necesita, como atleta profesional siempre vas a estar bajo presión y hay que saber cómo manejarla y lo veo como que es mi momento y lo voy a disfrutar y sacar todo lo mejor de mí, la confianza me la da mi preparación y mi esquina, me siento muy bien.